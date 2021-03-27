5 aylık hamileyken 16 yerinden bıçaklanarak öldürülen Sezen Ünlü defnedildi

Son dakika haberine göre İzmir’de imam nikahlı eşi olduğu öğrenilen Anıl Y. (24) tarafından 16 yerinden bıçaklanarak öldürülen 5 aylık hamile Sezen Ünlü (17), yakınları tarafından gözyaşları ile defnedildi. Anıl Y.’nin emniyetteki ifadesinde, birlikte yaşadığı Sezen Ünlü ile 2 aydır sorunlar yaşadıklarını, sokakta karşılaştığı Ünlü ile sosyal medyaya gelen bir mesaj nedeniyle tartıştıklarını ve cinayeti bu nedenle işlediğini anlattığı öğrenildi.