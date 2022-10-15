Bartın Amasra'da meydana gelen maden faciasında hayatını kaybeden 41 maden işçisinden geriye arkalarında bıraktıkları acı hikayeler kaldı.



BİR KAREDE ÜÇ ŞEHİT ACISI

Türkiye, Amasra'da 41 maden emekçisinin hayatını kaybettiği facianın yasını tutuyor. Yıllardır yerin 300 metre altında birlikte çalışan ve patlamayla birlikte omuz omuza çalışırken şehit olan 3 arkadaşın birlikte çektirdiği son fotoğrafa ulaşıldı.

Aynı vardiyada çalışan, iş dışında da birlikte dostluk kuran Sabri Akdere, Aziz Köse ve Şuayip Okul faciaya da aynı vardiyada yakalandı. Dünya Madenciler Gününü de ocakta kutlayan 3 arkadaştan geriye yürek burkan fotoğraflar kaldı.

Yerin 300 metre altında yaşanan grizu patlaması sonrasında Türkiye Taşkömürü Kurumu (TTK) Amasra Müessese Müdürlüğü'ne bağlı maden ocağında çalışan 41 maden işçisi yaşamını yitirdi. Acı haber, Türkiye'yi yasa boğarken, maden şehitlerinin ardından acı hatırlar kaldı.

ŞEHİT OLAN 3 MADEN EMEKÇİSİ OMUZ OMUZA

Hayatını kaybeden 41 madenci arasında yer alan Sabri Akdere, Aziz Köse, Şuayip Okul'da yer aldı. Aynı vardiyada çalışan, mesai dışında da birlikte sıkı dostluk kuran 3 arkadaş, faciaya da birlikte yakalandı. Sabri, Aziz ve Şuayip birlikte mesai yaparken yaşanan patlama sonrasında hayatını kaybetti. Aziz Köse 5 gün önce baba olmuştu... Şuayip Okul'un ise 2 çocuğu vardı.

BİR KAREDE 3 ŞEHİT ACISI

Aynı vardiyaya giden, maden ocağından aynı galeride çalışan üç arkadaş, birçok anı biriktirdi. Hem mesai de hem mesai dışında birlikte arkadaşlık yapan maden emekçileri, patlamanın yaşanacağından habersiz madene aynı gün birlikte girdi.



Patlamanın yaşanmasıyla birlikte madende omuz omuza çalışan Sabri Akdere, Şuayip Okul ve Aziz Köse şehit oldu. Onlardan geriye bir kareye giren 3 maden şehidinin fotoğrafı kaldı.



DÜNYA MADENCİLER GÜNÜNÜ DE BİRLİKTE KUTLADILAR

Şehitlerin 4 Aralık Dünya Madenciler Günü'nü de 2020 yılında yer altında kutladıkları o kareleri de sosyal medya hesaplarından paylaştıkları ortaya çıktı. 3 şehidin sığdığı fotoğraf karesi yürekleri burktu.





ŞEHİT FİKRET KANSIZ 2 AY ÖNCE EVLENDİ

Kazada yaşamını yitiren 30 yaşındaki Fikret Kansız'ın henüz 2 ay önce evlendiği ortaya çıktı. Bartın Amasra'da dün akşam saatlerinde meydana gelen maden faciasında 41 maden işçisi hayatını kaybetti.

Devletin tüm kurumlarının seferber olduğu kurtarma çalışmaları devam ederken, hayatını kaybeden işçilerin hikayeleri de yürek burktu.

2 AY ÖNCE EVLENMİŞ

Kazanın ardından hayatını kaybeden maden işçilerinden geriye hikayeleri kaldı. Kaza sırasında mesaide olan ve yaşamını yitiren Fikret Kansız'ın 10 Temmuz'da Aslıhan Kansız ile evlendiği öğrenildi. İki ay önce evlenen Fikret Kansız'ın eşiyle paylaştığı fotoğraflar yürek burktu.

MADEN'DE HAYATINI KAYBEDEN OĞLU İÇİN ACI PAYLAŞIM

Bartın Amasra'daki maden kazasında hayatını kaybeden Emrah Kaval'ın babası Hasan Kaval, oğlunun vefat haberini paylaştı. 1 çocuk babası maden işçisi Emrah Kaval'ın daha önce "madenci feneri hiç sönmeyecek" paylaşımı yaptığı ortaya çıktı.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fetih Dönmez ve Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, maden faciasına ilişkin yaptığı son açıklamada, hayatını kaybedenlerinin sayısının 40'a yükseldiğini söyledi. Bakan Soylu, "11 yaralımız hastanelerde. 110 madencimizden 58 madencimiz de kimisi kendi imkanlarıyla büyük bir bölümü arama kurtarma sonucu arkadaşlarımızın gayretleri sonucu kurtarılmış oldu" dedi.

SON PAYLAŞIM

Barın Amasra'da meydana gelen maden kazasında hayatını kaybeden maden işçilerinden bir tanesi de Emrah Kaval oldu. Kaval'ın evli ve bir çocuk babası olduğu öğrenilirken, babası Hasan Kaval, sosyal medya hesabından oğlunun vefatını paylaştı. Baba Kaval, 'Oğlum Emrah Kaval TTK müessesinde geçirdiği kaza nedeniyle vefat etmiştir" dedi. Maden işçisi Emrah Kaval'ın sosyal medya hesabında 'Madenci feneri sönmeyecek' paylaşımı yaptığı ortaya çıktı.

MADEN KAZASINDA ÖLMEDEN BİR GÜN ÖNCE OĞLUYLA 'PAŞAM BENİM'

Amasra'da meydana gelen maden faciasında şehit düşen Rasim Bulut'un ölmeden bir gün önce 1 yaşındaki oğluyla yaptığı acı paylaşım yürek burktu. Bulut sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda oğluna sarılarak 'Paşam benim' notunu yazdı.

Bartın Amasra'da dün akşam saatlerinde meydana gelen maden faciasında 41 maden işçisi şehit oldu. Hayatın kaybeden maden işçilerinden 30 yaşındaki Rasim Bulut'un evli ve bir çocuk babası olduğu öğrenildi. Bulut, kazanın meydana gelmesinden bir gün önce oğluna sarılarak yaptığı paylaşımda 'Paşam benim' ifadelerini kullandı.

'SENİNLE GÜLÜP AĞLIYORUZ'

Bulut'un 14 Eylül'de 1 yaşına giren oğlunun doğum gününde "Bugün Tam 1 Sene Oldu Hayatımıza Doğalı Allah'ıma Şükürler Olsun Bize Senin Gibi Bir Evlat Verdi Biz Seninle Çok Mutluyuz Aslan Oğlum İyiki Doğmuşsun İyiki Allah'ım Seni Bize Vermiş Seninle Gülüp Seninle Ağlıyoruz Evlat Başka Biseymis Hasta Olunca Uyuyamıyoruz Güldüğünde Sanki Dünyaları Veriyorsun Anlayacağın Aslan Oğlum Sen Bizim Dünyamızı Yönlendiriyosun Allah'ım Seni Hep Mutlu Etsin Allah'ım Sana Hep Sağlık Versin İyiki Doğdun Aslan Oğlum İyiki Benim Biricik Aslan Oğlumsun" ifadelerini kullandı.

Amasra'da bulunan Türkiye Taşkömürü Kurumu (TTK) Amasra Müessese Müdürlüğü'ne ait maden ocağında meydana gelen patlamada 28 maden işçisi yaşamını yitirdi. Patlamanın ardından sağ kurtulan maden işçileri, vardiya arkadaşlarını kurtarmak için yeniden ocağa girdi. Maden işçileri o anlatı anlattı. İşçilerden Aydın Kalaycı, ocakta çalışan vardiya arkadaşlarından bir tanesinin eşinin bugün doğum yapacağını söyledi. Kalaycı, patlamadan beş adımla kurtulduğunu aktardı. Maden ocağında hayatını kaybeden işçilerden Aziz Köse'nin ise 5 gün önce baba olduğu, o mutlu anları sosyal medya hesabından paylaştığı ortaya çıktı.

Bartın'ın Amasra ilçesinde Türkiye Taşkömürü Kurumu (TTK) Amasra Müessese Müdürlüğü'ne ait maden ocağında meydana gelen patlamada 41 maden işçisi yaşamını yitirdi. Patlamanın ardından 58 madenci sağ olarak içeriden çıkarken, yaralılardan bir kısmı İstanbul'a bir kısmı ise Bartın'da bulunan hastanelerde tedavi altına alındı. İçeride bulunan maden işçilerini kurtarma çalışmaları ise sürüyor. Patlamadan yara almadan madenden çıkan işçiler, içeride kalan arkadaşlarını kurtarmak için seferber oldu. Şehir dışından gelen tahlisiye ekipleri arama kurtarma faaliyetlerini yürütürken, saatlerce maden ocağında çalıştıktan sonra patlamanın ardından yeniden ocağa girerek arkadaşlarını kurtarmaya çalışan madenciler yaşadıklarını anlattı. Vefat eden maden işçilerinin vardiya arkadaşlarından Celal Kara, içeride yaşananların anlatılamayacağını belirterek, "İçerideki arkadaşlarımızın hepsi genç, birçoğu bekar. Evli olan arkadaşlarımızda var aralarında ama bu hissi yaşamayan bilmez. Biz vardiya arkadaşlarımızı içeride bırakmadık. Tedbirimizi alarak onları içeriden çıkarmaya gittik" dedi.

"KORKMADAN, TEREDDÜT DAHİ ETMEDEN OCAĞA GİRDİK"

Patlamanın ardından ilk olarak tahlisiye (maden arama kurtarma) ekiplerinin önden girdiğini daha sonra müdürlerin ve en son kendilerinin içeriye girdiğini anlatan Kara, "Hiçbir şeyden korkmadan, tereddüt dahi etmeden girdik ve mücadelemizi verdik. Hemen hemen 24 saattir buradayız. Başımız sağ olsun, bütün ülkemizin başı sağ olsun" ifadelerini kullandı.

5 GÜN ÖNCE BABA OLMUŞTU

Patlama sonrasında maden ocağında hayatını kaybeden Aziz Köse'nin 5 gün önce çocuğunun olduğu öğrenildi. Köse'nin sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşım yürekleri burktu. Sabah'ta yer alan habere göre, 5 gün önce yeni doğan çocuğu kucağındayken çektirdiği bir fotoğrafı Köse'nin "Canım oğlum ailene hoşgeldin" ifadeleriyle paylaştığı görüldü.

MADENDEKİ İŞÇİLERDEN BİRİSİNİN EŞİ BUGÜN DOĞUM YAPACAKTI

Olay anının kelimelerle anlatılamayacağını söyleyen maden işçisi Aydın Kalaycı ise, "Toz bulutu o kadar yoğundu ki, ses o kadar yüksekti ki o an gerçekten anlatılamaz. Arkadaşlarımızı kaybettik, aralarında evli olanlarda vardı, yakın zamanda çocuğu olacaklar vardı, hatta içerideki arkadaşlarımızdan bir tanesinin eşi bugün doğum yapacaktı" dedi.

"İÇERİDEN ÇIKTIM, TEKRARDAN ARAMA KURTARMA ÇALIŞMALARINA KATILDIM"

14 yıldır maden işçiliği yaptığını aktaran Kalaycı, "Amasra'da ilk defa böyle bir şey yaşandı. Maden 7 gün 24 saat dışarıdan izleniyor, gaz olsun, karbonmonoksit olsun bütün her şeyi takip ediliyor. İlk kez böyle bir şey başımıza geldi. Ben içeriden çıktım, tekrardan arama kurtarma çalışmalarına katıldım. Gündüz vardiyadan çıkan arkadaşlarımız tekrardan çalışmalara katılmak için yanımıza geldiler. Amasra ve bizim için çok kara bir gün" şeklinde konuştu.

"BEŞ ADIM DAHA GERİDE OLSAM ŞU ANDA ARANIZDA OLAMAYABİLİRDİM"

Maden ocağının içine girmeden tarif edilemeyecek bir yer olduğuna vurgu yapan Kalaycı, "Galerilerimiz açık, üretim yapılan yerlerimizde göçük yok. Amasra'da kimsenin tahmin etmeyeceği, istenmeyen bir şey yaşandı. Herhangi bir tehlikeli durum olduğunda amirlerimiz bizi ocağın içerisine sokmazlar. Burada kesinlikle ihmal yok. Ben eksi 300 kotta çalışıyordum. Belki iki dakika, belki 5 adımla kurtuldum. Beş adım daha geride olsam şu anda aranızda olamayabilirdim" ifadelerini kaydetti.

"NORMALDE BU VARDİYADAYDIM, RAHATSIZLIĞIMDAN DOLAYI GELEMEDİM"

Olayın olduğu gün rahatsızlığı sebebiyle maden ocağına gelemediğini söyleyen Harullah Bakırtaş da, "Ben normalde bu vardiyadaydım ama rahatsız olduğum için bu akşam işe gelmedim. Benim yerime diğer arkadaşım ocağa geldi. İçerideki arkadaşlarımız vefat ettiler" dedi.



Patlama haberini alır almaz madene geldiğini söyleyen Bakırtaş, "İçeriye girdikten sonra gördüğümüz ortam çok farklıydı. Arkadaşlarımızın bir kısmı karbonmonoksit gazıyla zehirlenmişler. Onların o hallerini gördük. İçeri girerken taktığımız maskelerin oksijeni bitti. Mecburen çıkmak zorunda kaldık ocaktan, yerin altında 50'ye yakın bir kurtarma ekibi vardı. Can güvenliğimiz için dışarıya çıkmak zorunda kaldık. Şimdi yeniden diğer arkadaşlarımız içeriye girecekler" diye konuştu.

"AYNI SOFRAYI PAYLAŞTIĞIM ARKADAŞLARIMI KAYBETTİM"

14 yıldır aynı maden ocağında çalıştığını vurgulayan Bakırtaş, "Yıllarca beraber çalıştığım, aynı sofrayı paylaştığım arkadaşlarımı kaybettim. Bu çok değişik bir duygu, anlatılmaz" ifadelerini aktardı.