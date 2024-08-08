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33 yıllık kayıptan aile dramı çıktı! Kemal Demir Manavgat hurdacılık yaparken bulundu!
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33 yıllık kayıptan aile dramı çıktı! Kemal Demir Manavgat hurdacılık yaparken bulundu!

Giriş Tarihi: 08 Ağustos 2024, 19:24   |   Güncelleme Tarihi: 08 Ağustos 2024, 19:24

Antalya’nın Manavgat ilçesinde jandarmaların şüphesi üzerine durdurulan kişinin 33 yıldır kayıp olarak aranan Kemal Demirci olduğu belirlendi. Demir'in anne ve babasının 1993 yılında yaşamını yitirdiği, kendisine ulaşamayan kardeşlerinin veraset işlemlerini yaptırmak için hakkında Yalova Sulh Hukuk Mahkemesi'nde 'gaiplik' davası açtırdığı tespit edildi.

Antalya'nın Manavgat ilçesinde jandarma tarafından şüphe üzerine durdurulan bir hurdacının, 33 yıldır kayıp olarak aranan Kemal Demirci olduğu ortaya çıktı. Yalova'da 1991 yılında ortadan kaybolan ve bir daha izine rastlanamayan 50 yaşındaki Demir, jandarma tarafından karakola götürüldü.

2018'DE GAİPLİK KARARI ALINMIŞ

Demir'in, 1991 yılında Yalova'daki ailesinin yanından ayrılıp, önce Bodrum ve Kuşadası'na, ardından Alanya ve Manavgat'a geldiği belirlendi. Bu süre içerisinde ailesiyle iletişime geçmeyen Kemal Demir'in anne ve babasının 1993 yılında yaşamını yitirdiği, kendisine ulaşamayan kardeşlerinin veraset işlemlerini yaptırmak için hakkında Yalova Sulh Hukuk Mahkemesi'nde 'gaiplik' davası açtırdığı tespit edildi.

Yalova Sulh Hukuk Mahkemesi'nin 'yetkisizlik' kararı vererek dosyayı Kemal Demir'in en son kayıtlı adresinin bulunduğu Alanya'ya gönderdiği, Alanya Sulh Hukuk Mahkemesi'nin de 28 Şubat 2018'de Kemal Demir hakkında veraset işlemlerine yönelik 'gaiplik' kararı verdiği belirlendi.

"HAYATIMDAN MEMNUNUM"
Karakolda yaşamını Manavgat'ta sürdüreceğini belirten Kemal Demir serbest bırakıldı.

Demir'in "Arada 1 yıl Alanya'da yaşadım, bunun haricinde 2002 yılından bu yana Manavgat'ta yaşıyorum. Geri dönüşüm işi yapıyorum. Hayatımdan memnunum" dediği, geçmişine dair anne ve babasından başka bir şey hatırlamadığını söylediği ve "Onlar da ölmüş. Gaiplik iptali ve miras gibi bir talepte bulunmayacağım. Yaşantımı burada sürdüreceğim" dediği öğrenildi.

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