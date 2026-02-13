İstanbul'da toplu ulaşıma zam! İşte yeni zamlı İETT ücret tarifesi

İBB Meclisi Şubat ayı oturumunda alınan karar doğrultusunda, İstanbul'da toplu ulaşım ücret tarifeleri yeniden düzenlendi. 16 Şubat 2026 tarihinden itibaren geçerli olacak yeni fiyat listesi ve ayrıntıları şu şekildedir:

İstanbulkart ve Elektronik Bilet Ücretleri

Toplu ulaşımda kullanılan elektronik bilet fiyatlarında yüzde 20 oranında artışa gidildi.

Tam Bilet: 42 TL

Öğrenci Bileti: 20,50 TL

30 Yaş Üstü İndirimli Öğrenci: 37,80 TL

60-65 Yaş Arası Bilet: 30,07 TL

Birinci Aktarma: 31,27 TL

İkinci Aktarma: 24,02 TL

Üçüncü ve Sonraki Aktarmalar: 15,62 TL

Marmaray ve Banliyö Hatları Tarifesi

TCDD tarafından işletilen hatlarda mevcut ücretlere yüzde 25,49 oranında zam yapıldı.

Marmaray Tam Bilet: 34 TL

Marmaray Öğrenci: 16,48 TL

30 Yaş Üstü İndirimli Öğrenci: 30,60 TL

60-65 Yaş Arası Bilet: 24,16 TL

Taksi ve Minibüs Ücretleri

Taksi ve minibüslerde kısa mesafe ve açılış ücretleri güncellendi.

Taksi Açılış Ücreti: 65,40 TL

Taksi Kilometre Başı Ücret: 43,56 TL

Taksi Kısa Mesafe (İndi-Bindi): 210 TL

Minibüs En Kısa Mesafe (0-4 km): 39 TL

Minibüs Öğrenci Ücreti: 25 TL

Deniz Ulaşımı ve Adalar Hattı

Şehir Hatları, özel deniz motorları ve İDO seferlerinde de yeni fiyatlar belirlendi.

Bostancı-Adalar Tam Bilet: 156,26 TL

Kabataş-Adalar Tam Bilet: 247,44 TL

Sirkeci-Harem Arabalı Vapur (Yolcu): 40,39 TL

Sirkeci-Harem Arabalı Vapur (Otomobil): 240 TL

Servis Taşımacılığı Ücretleri

Okul ve personel servisi ücretlerinde de artış yaşandı.