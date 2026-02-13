İstanbul'da toplu ulaşıma zam! İşte yeni zamlı İETT ücret tarifesi
İBB Meclisi Şubat ayı oturumunda alınan kararla; İETT otobüsleri, metro, metrobüs ve diğer toplu taşıma araçlarına yüzde 20, Marmaray ve banliyö hatlarına ise yüzde 25,49 oranında zam yapıldı. 16 Şubat 2026'dan itibaren geçerli olacak yeni tarifeye göre; aylık abonman (mavi kart) ve akbil dolum ücretleri yükselirken, tam bilet 42 liraya, taksi kısa mesafe ücreti 210 liraya, minibüs indi-bindi ücreti ise 39 liraya çıktı. Karar kapsamında okul servisleri, Deniz Hatları ve İDO ücretlerinde de artışa gidildi.
İBB Meclisi Şubat ayı oturumunda alınan karar doğrultusunda, İstanbul'da toplu ulaşım ücret tarifeleri yeniden düzenlendi. 16 Şubat 2026 tarihinden itibaren geçerli olacak yeni fiyat listesi ve ayrıntıları şu şekildedir:
İstanbulkart ve Elektronik Bilet Ücretleri
Toplu ulaşımda kullanılan elektronik bilet fiyatlarında yüzde 20 oranında artışa gidildi.
Tam Bilet: 42 TL
Öğrenci Bileti: 20,50 TL
30 Yaş Üstü İndirimli Öğrenci: 37,80 TL
60-65 Yaş Arası Bilet: 30,07 TL
Birinci Aktarma: 31,27 TL
İkinci Aktarma: 24,02 TL
Üçüncü ve Sonraki Aktarmalar: 15,62 TL
Marmaray ve Banliyö Hatları Tarifesi
TCDD tarafından işletilen hatlarda mevcut ücretlere yüzde 25,49 oranında zam yapıldı.
Marmaray Tam Bilet: 34 TL
Marmaray Öğrenci: 16,48 TL
30 Yaş Üstü İndirimli Öğrenci: 30,60 TL
60-65 Yaş Arası Bilet: 24,16 TL
Taksi ve Minibüs Ücretleri
Taksi ve minibüslerde kısa mesafe ve açılış ücretleri güncellendi.
Taksi Açılış Ücreti: 65,40 TL
Taksi Kilometre Başı Ücret: 43,56 TL
Taksi Kısa Mesafe (İndi-Bindi): 210 TL
Minibüs En Kısa Mesafe (0-4 km): 39 TL
Minibüs Öğrenci Ücreti: 25 TL
Deniz Ulaşımı ve Adalar Hattı
Şehir Hatları, özel deniz motorları ve İDO seferlerinde de yeni fiyatlar belirlendi.
Bostancı-Adalar Tam Bilet: 156,26 TL
Kabataş-Adalar Tam Bilet: 247,44 TL
Sirkeci-Harem Arabalı Vapur (Yolcu): 40,39 TL
Sirkeci-Harem Arabalı Vapur (Otomobil): 240 TL
Servis Taşımacılığı Ücretleri
Okul ve personel servisi ücretlerinde de artış yaşandı.
Okul Servisi (0-1 km): 4.051 TL
Personel Servisi (En Düşük Ücret): 2.284,54 TL