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28 Şubat kafası yine hortladı! Yer: Düzce - Akçakoca! Site sakini kadının haşemayla havuza girmesine izin verilmedi!
Haberler Haber Videoları Giriş Tarihi: 28 Temmuz 2024, 21:48 Güncelleme Tarihi: 28 Temmuz 2024, 21:48

28 Şubat kafası yine hortladı! Yer: Düzce - Akçakoca! Site sakini kadının haşemayla havuza girmesine izin verilmedi!

Düzce'nin Akçakoca ilçesinde bulunan bir sitede kendisine ait yazlık dairenin önünde bulunan, siteye ait ortak havuza haşema ile giren Meral Algül'ün, site yöneticisi ve güvenlik görevlisi tarafından engellendiği iddia edildi. Meral Algül’ün eşi Muhammet Algül, “Özgürlüğü savunan insanların, özgürlüğü kısıtlayıcı bir karar almalarıdır. Bunu dayatmaları kesinlikle ayrımcılığa girmektedir. Bu bizim kabul edeceğimiz bir durum değildir” dedi.

Akılalmaz olay, dün Akçakoca ilçesinde, Akevler Plajı yanında bulunan yazlık bir sitede meydana geldi. Meral ve Muhammet Algül çifti, hafta sonunu geçirmek üzere yazlık sitede aldıkları daireye geldi. Kadın, kendilerine ait evin bulunduğu sitedeki ortak havuza inancı gereği giydiği haşema ile girdi.

Akçakoca'da site sakini kadının havuza haşemayla girmesine izin verilmedi

Bu sırada site yöneticisi A.K., uzaktan bağırarak havuza haşema ile girilmeyeceğini ve yasak olduğunu söyledi. Meral Algül duruma itiraz edince A.K., kadının yanına doğru yöneldi ve Meral Algül bu kez havuzdan çıkıp, cep telefonuyla yaşananları kayda almaya başladı.

Akçakoca'da site sakini kadının havuza haşemayla girmesine izin verilmedi

Görüntüde A.K., Meral Algül'ün haşema ile havuza girmesinin yasak olduğunu söylerken, "Buranın kuralı var" dedi. Daha sonra havuzun yanına gelen güvenlik görevlisi de "Buraya haşema ile girmek yasak" dedi. Kadının girmeye devam edeceğini söylemesi üzerine güvenlik görevlisi, "Havuzu kapatmak zorunda kalacağım" dedi. Havuz kadının girmemesi için kapatılırken, Meral Algül yaşananlara tepki gösterdi.

Kadının eşi Muhammet Algün

"EŞİME SÖZLÜ TACİZDE BULUNUYORLAR"
Kadının eşi Muhammet Algül ise yaşananların kabul edilebilir bir durum olmadığını dile getirerek şunları söyledi:

"Akçakoca'da sitede bir yazlık daire satın aldık. Havuzlu olduğu için aldık. Eşim tesettürlü. Cumartesi benim yokluğumda eşim daireye taşınıyor. Çocuklarımla birlikte havuza girmek istiyorlar. Havuza girmesinden 2 dakika sonra site yöneticileri ve güvenlikler, hemen gelip müdahale ediyorlar. Benim yokluğumda bir kadını 2 çocuğunun yanında zorla havuzdan çıkarmaya çalışmaları kabul edilebilir bir durum değil. Haşema ile havuza girmesi yasakmış. Havuzu boşaltmaya çalışıyorlar. Eşime sözlü tacizde bulunuyorlar. Olacak bir durum değil. Bu kesinlikle bir ayrımcılık. Özgürlüğü savunan insanların, özgürlüğü kısıtlayıcı bir karar almalarıdır. Bunu dayatmaları kesinlikle ayrımcılığa girmektedir. Bu bizim kabul edeceğimiz bir durum değildir."

Akçakoca'da site sakini kadının havuza haşemayla girmesine izin verilmedi

SİTE YÖNETİCİSİ VE GÜVENLİK GÖREVLİSİ GÖZALTINA ALINDI
Düzce'nin Akçakoca ilçesinde, Meral Algül'ün (35) yazlık sitede ortak havuza haşema ile girmesini engellemek için havuzu kapatan site yöneticisi A.K. (67) ve güvenlik görevlisi S.D. (64) kadının şikayeti üzerine 'Halkı Kin ve Düşmanlığa Tahrik' ve 'İnanç, Düşünce ve Kanaat Hürriyetinin Kullanılmasını Engelleme' suçlamalarıyla gözaltına alındı.

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