Haberler Haber Videoları 26 ekim 2021 İstanbul'da feci scooter kazası videosu izle! İhmaller sonrası İlknur Akkaya otobüsün altında kalıp can verdi!

26 ekim 2021 İstanbul'da feci scooter kazası videosu izle! İhmaller sonrası İlknur Akkaya otobüsün altında kalıp can verdi!

26 ekim 2021 İstanbul'da feci scooter kazası videosu izle! İhmaller sonrası İlknur Akkaya otobüsün altında kalıp can verdi!
26.10.2021 18:15 - Son Güncelleme: 26.10.2021 18:21
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İstanbul Ümraniye'de sürücüsünün kapısını açtığı hafif ticari araca çarpan elektrikli scooterı kullanan kadın, çarpmanın etkisiyle yola savruldu. Sürücü bu sırada hemen arkadan gelen İETT otobüsünün altında kalarak, ezildi. İETT şoförü M.Y. ifadesinin ardından serbest bırakıldı. Hafif ticari aracın sürücüsü Rıza Ö.'nün karakoldaki ilk ifadesinde, "Malzeme almak için aracımı park ettim. Kapıyı açınca scooter çarptı." dediği öğrenildi. Karakoldaki işlemleri tamamlanan Rıza Ö., Kartal'daki Anadolu Adalet Sarayı'na sevk edildi. Öte yandan kaza anları saniye saniye güvenlik kamerasına yansıdı.

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Kaza saat 09.00 sıralarında Altınşehir Mahallesi Alemdağ Caddesi'nde meydana geldi. 34 GD 6033 plakalı hafif ticari araç sürücüsü caddede durdu.

Sürücü kapıyı aniden açınca caddede, elektrikli scooterı kullanan İlknur Akkaya, kapıya çarparak yola savruldu.



AĞIR YARALANAN KADIN YAŞAMINI YİTİRDİ
Akkaya, bu sırada arkadan gelen 34 GA 2772 plakalı İETT otobüsün altında kalarak ezildi. Olayı görenler polis eve sağlık ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri ağır yaralananın kadını ambulansla hastaneye kaldırdı. İlknur Akkaya, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen yaşamını yitirdi.

Görgü tanığı Atilla Topçu, "Sesler duydum. Çıkıp baktığımda scooter kullanan kadın yerde yatıyordu. Sağ tarafa park eden bir aracın sürücüsü kapıyı açmasıyla kadın düşerek otobüsün altında kaldı.




4-5 METRE SÜRÜKLEDİ
4-5 metre sürüklenmiş. Ambulanslar geldi. Kimseye müdahale edilmedi, hastaneye kaldırıldı." diye konuştu.



(İlknur Akkaya)

Cumhur Topçu ise, "Araba kapıyı açınca, otobüsün altında kaldı. Scooter kullanıyordu." dedi.




KAZA ANI KAMERADA
Kaza anı çevredeki güvenlik kameralarına yansırken, polisin kaza ile ilgili soruşturması devam ediyor.

ADLİYEYE SEVK EDİLDİ
İETT şoförü M.Y. ifadesinin ardından serbest bırakıldı. Hafif ticari aracın sürücüsü Rıza Ö.'nün karakoldaki ilk ifadesinde, "Malzeme almak için aracımı park ettim. Kapıyı açınca scooter çarptı." dediği öğrenildi. Karakoldaki işlemleri tamamlanan Rıza Ö., Kartal'daki Anadolu Adalet Sarayı'na sevk edildi.

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