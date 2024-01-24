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Haberler Haber Videoları Giriş Tarihi: 24 Ocak 2024, 10:46 Güncelleme Tarihi: 24 Ocak 2024, 11:00

24 Ocak Müge Anlı İzle | Ali Diken olayında yeni gelişme! Cinayeti itirafı: ''Öldürüp gömdüm''

Müge ANlı ve Tatlı Sert'te bir cinayet daha aydınlandı. Ali Diken 20 Aralık 2023 Çarşamba günü motosikletiyle birlikte Antalya'dan ortadan kaybolmuştu. Annesi ve yengesi, 32 yaşındaki Ali Diken'i aramak için soluğu Müge Anlı'da aldı. Günlerdir aranan Ali Diken'in arkadaşı Zeynel tarafından ödlürüldüğü ortaya çıktı. Zeynel dün programa kendi istediği ile katılmıştı. İşte detaylar...

Müge Anlı Tatlı Sert'te aranan Ali Diken'den acı haberi geldi. Diken'in kaybının 35. gününde cinayete kurban gittiği ortaya çıktı. Müge Anlı canlı yayınında olaya ilişkin son dakika gelişmesini duyurdu.

22 Ocak Salı günü yayına, Ali'nin kaybolmadan önce son görüştüğü arkadaşı Zeynel Boyacı katılmıştı. Kumrucu'da çalıştığını, oradan ayrıldığı gün Ali ile görüştüğünü söyleyen Zeynel Boyacı, programda ertesi gün ise Yalova'ya ablasının yanına gittiğini, oğluna ablasının baktığını ve o yüzden Yalova'ya eşiyle gittiğini ifade etmişti. Ali'nin arkadaşı Ercan programa bağlanarak, yayına bağlanan isimlerden biriydi. Ali kaybolduktan sonra Zeynel'in bir akaryakıt istasyonunda görüldüğü ve giydiği ceketin Ali'nin ceketi olduğunu söylemişti.İddialar karşısında Zeynel'in agresif tavrı dikkat çekmişti. Programın bitmesinin ardından kaldığı otele dönen Zeynel'in otelden kaçtığı tespit edildi.Haberi alan emniyet güçleri harekete geçti. Zeynel Boyacı, kendini kamufule ederek, Pendik'te Yalova fetibotuna binerken yakalandı. Müge Anlı, Zeynel'in cinayeti işlediğini itiraf ettiğini duyurdu. Anlı, Zeynel'in"Bana çok ağır küfür etti. O yüzden öldürdüm gömdüm" dediğini ifade etti. Ali'nin haberi alan ailesi ayakta durmakta zorluk çekerken gözyaşlarına hakim olamadı.

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