2021 Ramazan ayında en kısa ve en uzun oruç süreleri hangi illerde? Bu sene kaç saat oruç tutulacak?

On bir ayın sultanı olan Ramazan ayı için heyecanlı bekleyiş sona erdi. Milyonlarca vatandaş illere göre imsakiye ile ilgili araştırmalara başladı. Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından il il Ramazan imsakiyesi yayımlandı. Peki, Ramazan ayında bu sene kaç saat oruç tutulacak? En kısa ve en uzun oruç süreleri hangi illerde? İşte Ramazan imsakiyesi...

On bir ayın sultanı olan Ramazan ayı için heyecanlı bekleyiş sona erdi. Milyonlarca vatandaş illere göre imsakiye ile ilgili araştırmalara başladı. Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından il il Ramazan imsakiyesi yayımlandı. Peki, Ramazan ayında bu sene kaç saat oruç tutulacak? En kısa ve en uzun oruç süreleri hangi illerde? İşte Ramazan imsakiyesi...

EN KISA VE EN UZUN ORUÇ SÜRELERİ HANGİ İLLERDE?

Ramazan'ın başlayacağı 13 Nisan Salı gününde Iğdır'da saat 03.53'te ilk imsak yaşanacak, ilk iftar da 18.45'te Hakkari'de yapılacak.

İşte en kısa ve en uzun oruç süreleri;

EN KISA VE EN UZUN ORUÇ SÜRELERİ HANGİ İLLERDE?

Ramazan'ın ilk gününde Sinop'ta 15 saat 3 dakikayla en uzun, Hatay'da ise 14 saat 39 dakikayla en kısa oruç tutulacak.

RAMAZAN NE ZAMAN BİTECEK?

12 Nisan'ı 13 Nisan'a bağlayan gece başlayacak olan 2021 Ramazan ayı, 12 Mayıs Çarşamba günü sona erecek.

İLK İFTAR HAKKARİ'DE, SON İFTAR EDİRNE'DE

İşlek, ramazanın son günü 12 Mayıs'ta ilk imsakın Ardahan'da 03.02'de, ilk iftarın Hakkari'de 19.11'de, son imsakın Muğla'da 04.19'da, son iftarın Edirne'de 20.30'da yaşanacağını bildirdi.

Son gün Sinop'ta 16 saat 29 dakikayla en uzun, Hatay'da ise 15 saat 47 dakikayla en kısa orucun tutulacağını dile getiren İşlek, "Biz ekvator olarak da orucun gününe ve uzunluğuna bakmak istedik. Ramazanın ilk günü 13 Nisan'da ekvatorda Gabon'un Libreville şehrinde 13 saat 23 dakika oruç tutulacak. Kuzeyde Norveç'in Tromso şehrinde ise 16 saat 52 dakika oruç tutulacak." diye konuştu.

Diyanet İşleri Başkanlığı Din İşleri Yüksek Kurulu Astronomu Hümeyra Nur İşlek, ramazanın başlayacağı 13 Nisan Salı gününde Iğdır'da saat 03.53'te ilk imsakın yaşanacağını, ilk iftarın da 18.45'te Hakkari'de yapılacağını belirtti.

Ramazanın ilk günü son imsakın İzmir'de saat 05.05'te olacağını ve son iftarın Edirne'de 19.59'da yapılacağını anlatan İşlek, ilk günde Sinop'ta 15 saat 3 dakikayla en uzun, Hatay'da ise 14 saat 39 dakikayla en kısa orucun tutulacağını kaydetti.