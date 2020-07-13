15 Temmuz İhanet ve Diriliş Belgeseli! İşte dakika dakika o gece yaşananlar...

13.07.2020 02:50

FETÖ'nün 2016'da 15 Temmuz gecesi giriştiği hain darbe girişiminin tüm detayları A Haber Televizyonu belgesel ekibi tarafından hazırlanan "15 Temmuz İhanet ve Diriliş" adlı belgeselde gözler önüne serildi. İşte dakika dakika o gece ve sonrasında yaşananlar...

FETÖ'nün 2016'da 15 Temmuz gecesi giriştiği hain darbe girişiminin tüm detayları A Haber Televizyonu belgesel ekibi tarafından hazırlanan "15 Temmuz İhanet ve Diriliş" adlı belgeselde gözler önüne serildi. İşte dakika dakika o gece ve sonrasında yaşananlar...