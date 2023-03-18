Türkiye bir seçim dönemi için daha geri sayıma başladı. 14 Mayıs seçimlerine 2 aydan daha az bir süre kaldı. Seçime az bir zaman kala seçim anketleri de tek tek açıklanıyor. Bu nedenle partilerin ve ittifakların oy oranları merak konusu oluyor. Seçimler için geri sayım devam ederken son araştırma sonuçları GENAR Araştırma'dan geldi. İhsan Aktaş Cumhur İttifakı, Millet İttifakı ve ittifak dışındaki diğer partilerin oy oranlarını da kapsamlı bir şekilde açıkladı.