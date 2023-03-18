14 Mayıs 2023 seçim anketi sonuçları hakkında yapılan araştırmalar yükselişe geçti. Milyonlarca vatandaş seçim anketlerinde hangi partinin önde olduğunu merak ediyor. Bu noktada "AK Parti-CHP-MHP-İYİ Parti hangi parti önde?" sorusu merak edilen sorulardan birisi oldu. 14 Mayıs seçimlerine artık iki aydan az bir zaman kala son seçim anketi sonuçları GENAR Araştırma'dan geldi. Peki, AK Parti, MHP, CHP, İYİ Parti... Cumhur İttifakı mı, Millet İttifakı mı önde? İşte partilerin oy oranları!
SON SEÇİM ANKETİ SONUÇLARI BELLİ OLDU
Son seçim anketi GENAR Araştırma'dan geldi. İhsan Aktaş, Cumhur İttifakı, Millet İttifakı ve ittifak dışındaki diğer partilerin oy oranlarını yayınladı. AK Parti'nin oy oranı yüzde 40'ı aştı, MHP'nin oy oranı ise İYİ Parti'yi geçti.CHP'nin oy oranı ise yüzde 25'in altında kaldı. HDP'nin oy oranı ise yüzde 10'u aştı. ADA Araştırma tarafından Türkiye genelinde yapılan araştırmaya benzer bir sonuç elde eden GENAR'ın elde ettiği veriler dikkat çekici.
AK PARTİ'NİN OY ORANI YÜZDE 40'I AŞTI
GENAR'ın son seçim anketi sonucuna göre; AK Parti, birinci parti olmayı sürdürüyor.AK Parti, yapılan kamuoyu yoklamasında yüzde 40,6 destekle açık ara zirvede bulunuyor.Son seçim anketi sonuçları içinde CHP'nin oy oranı da dikkat çekiyor. CHP, yüzde 25'in altında oy oranı ile ikinci sırada yer alıyor.GENAR Araştırma'nın kamuoyu yoklamasına göre CHP'nin oy oranı yüzde 23,1...GENAR Araştırma'nın son seçim anketine göre; HDP 3'üncü parti oluyor. HDP'nin oy oranı yüzde 10,8 olarak saptandı.Kamuoyunda sık sık İYİ Parti'nin yüzde 15'lerde olduğuna dair anketler yayınlanıyordu.İYİ Parti'nin son seçim anketi sonuçlarında oy oranının düştüğü görünüyor.MHP'nin oy oranı, İYİ Parti'yi geçmiş durumda. Cumhur İttifakı ortağı MHP'nin oy oranı yüzde 7,6 olarak tespit edildi.İYİ Parti'nin oy oranı GENAR Araştırma'nın tespitlerine göre yüzde 7. İYİ Parti, ADA Araştırma'nın kamuoyu yoklamasında da aynı oranlardaydı.