13 saat sürecek! İstanbul su kesintisi haberi! Üsküdar, Ümraniye, Ataşehir'de sular ne zaman, saat kaçta gelecek?

İstanbul'da su kesintisi yaşanan semtler son dakika olarak duyruldu. İstanbullular 14 Eylül sabahı su kesintisi ile uyanacak. 14 Eylül 2021 sabah saatlerinden itibaren üç ilçede sular kesilecek. Peki; sular saat kaçta gelecek? İSKİ'den yapılan açıklamada, 3 ilçede 13 saat sürecek planlı su kesintisi yaşanacak. Vatandaşların mağduriyet yaşamamaları için İSKİ'nin internet sitesinde kesintilerin yaşanacağı mahalleler ve suların geleceği saat verildi. Peki, sular saat kaçta gelecek? İşte aralarında Ataşehir, Ümraniye ve Üsküdar'ın bulunduğu kesinti yaşanan ilçe ve mahallelerin tam listesi!

ÜMRANİYE, ATAŞEHİR, ÜSKÜDAR SULAR NE ZAMAN, SAAT KAÇTA GELECEK?

İSKİ'den yapılan açıklamada, "Dudullu Su Depoları giriş hatlarında gerçekleştirilecek bakım ve iyileştirme çalışmaları nedeniyle, 14 Ağustos 2021 Salı günü 09.00 ila 22.00 saatleri arasında, 13 saat süreyle, aşağıda belirtilen bölgelere su verilemeyecektir." denildi.

Kesinti olacak ilçeler ise şöyle;

Ümraniye: Tüm mahalleler.

Üsküdar: Ferah, Küçük Çamlıca, Kısıklı, Kirazlıtepe, Burhaniye, Mehmet Akif Ersoy, Küplüce, Güzeltepe ve Kandilli Mahallelerinin tamamı ile Bahçelievler, Yavuztürk ve Kuleli Mahallelerinin bir kısmı.

Ataşehir: Barbaros, Mustafa Kemal, Örnek ve Yenisahra Mahallelerinin tamamı ile Atatürk, Küçükbakkalköy, İnönü, Fetih ve Esatpaşa Mahallelerinin bir kısmı.