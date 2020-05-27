0-14 yaş sokağa çıkma izni saat kaçta? Bu hafta 14 yaş üstü sokağa çıkma izni var mı?

27.05.2020 11:57

0-14 yaş sokağa çıkma izni başlıyor! Çocukların heyecanla beklediği gün geldi. Peki, 0-14 yaş sokağa çıkma izni ne zaman başlayıp ne zaman bitecek? 20 yaş altı gençler ve çocuklar sokağa çıkma yasağı kapsamına alınmıştı. Yasak nedeniyle uzun süredir evde olan çocuklara müjdeli haber geldi. Çocuklar bugün (27 Mayıs) belirlenen saat aralığında maske takıp sosyal mesafe kuralına riayet ederek sokağa çıkabilecek. Peki, 0-14 yaş sokağa çıkma izni ne zaman bitecek? Bu hafta 14 yaş üstü sokağa çıkma izni var mı? İşte detaylar…

0-14 yaş sokağa çıkma izni ne zaman başlayıp ne zaman bitecek? Kovid-19 salgını sonrası 65 yaş üstü ve 20 yaş altı kişilere sokağa çıkma kısıtlaması getirilmişti. Kısıtlama nedeniyle çocuklar ve gençler uzun süredir sokağa çıkamıyor. Ancak belirli saat aralığında farklı yaş grupları sokağa çıkabiliyor. Peki, 0-14 yaş sokağa çıkma izni ne zaman başlayacak? 0-14 yaş sokağa çıkma izni ne zaman bitecek? Bu hafta 14 yaş üstü sokağa çıkma izni var mı? Konuyla ilgili tüm bilgiler haberimizde!

0-14 YAŞ SOKAĞA ÇIKMA İZNİ NE ZAMAN?

0-14 yaş grubu bugün (27 Mayıs Çarşamba) saat 11.00 – 15.00 aralığında sokağa çıkabilecek. Çocukların maske takıp sosyal mesafeye dikkat etmesi gerekecek.

15-20 yaş arası ise 29 Mayıs 2020 Cuma günü saat 11:00-15:00 arasında dışarı çıkabilecekler.

SOKAĞA ÇIKMA YASAĞINDA CEZA KAÇ LİRA?

Corona virüs tedbirleri kapsamında uygulanan sokağa çıkma yasağına uymayanlara, 1593 sayılı Umumi Hıfzıssıhha Kanunu'nun 282'nci maddesine göre 3 bin 150 TL idari para cezası kesiliyor.

BAKAN KOCA'DAN AÇIKLAMA

Geç saatlerde sosyal medya hesabı Twitter'dan açıklama yapan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 20 yaş altı sokağa çıkma yasağı ile ilgili şunları ifade etti;

GENÇ ARKADAŞLARIM, sokağa çıkma kısıtı bu gece kalktı. Maalesef bu uygulama siz 15-20 yaş grubunu, 65 yaş üstü büyüklerimizi, 14 yaş ve altı çocuklarımızı şimdilik içeremiyor. Sabırlı olmanızı, bize biraz daha zaman tanımanızı rica ediyorum. ÇOK SEVGİLER.

İKİNCİ NORMALLEŞME TAKVİMİ

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, normalleşme döneminin artık başladığını ve tedbirli olarak tüm ulaşım modlarını yeniden hayata geçireceklerini belirten Karaismailoğlu, yeni dönemdeki seferlere dair şu bilgileri verdi:

"Covid-19 tedbirleri nedeniyle ara verilen YHT seferleri, perşembe günü saat 07.00'de Ankara-İstanbul seferi ile başlatılıyor. İlk yüksek hızlı trenimizi sabah İstanbul'a uğurlayacağız. Trenimiz yarı kapasiteyle çalışacak. Sadece Sağlık Bakanlığı bilişim sistemleri veri tabanı üzerinden Hayat Eve Sığar (HES) kodu almış ve seyahat belgesi olan vatandaşlarımız bu seferde seyahat edebilecek."

İlk normalleşme takvimi: Birinci normalleşme takvimi 11 Mayıs günü başladı.

İkinci normalleşme takvimi: 27 Mayıs ikinci normalleşme takvimi başlayacak.

İşte normalleşme takvimi:

Askerlik terhis işlemleri 31 Mayıs'ta başlayacak. Milli Savunma Bakanlığı'nın atama, görevlendirme ve personel temini 1 Haziran'da, celp işlemleri 5 Haziran'da bedelli askerlik işlemleri ise 20 Haziran'da yeniden başlayacak.

Belediye kredi ve İller Bankası ihaleleri 27 Mayıs'ta yeniden açılacak. Salgın hastaneleri sayıları 1 Haziran'dan itibaren azaltılarak bu kuruluşların hasta kabulüne ve normal işleyişe başlamaları sağlanacak.

29 Mayıs'tan itibaren camilerde cuma namazı kılınabilecek.

YKS 27-28 Haziran'da, LGS 20 Haziran'da, askeri öğrenci sınavı 14 Haziran'da yapılacaktır. Üniversiteler 15 Haziran'da akademik takvime dönebilecekler. Adliyeler ara verilen duruşma, keşif, yargı süreci, uzlaştırmacı görevlendirmesi, icra iflas takipleri durdurulması 15 Haziran'da sona erecek.