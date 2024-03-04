Bir sıcak bir soğuk devam eden hava sıcaklıkları hakkında Meteoroloji'den yeni tahmin geldi.

14 KENTE SARI VE 2 KENTE TURUNCU UYARI

Meteoroloji yarın "Afyonkarahisar, Ankara, Aydın, Balıkesir, Burdur, Denizli, Eskişehir, Isparta, İzmir, Konya, Kütahya, Manisa, Uşak, Karaman" için sarı kodla uyarıda bulundu. Öte yandan Antalya ve Muğla için de turuncu kodlu uyarı geldi.

TEDBİRİ ELDEN BIRAKMAYIN

AFAD'ın konuyla ilgili uyarısına dikkat çeken İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya "Aşırı yağışlar ve fırtına nedeniyle meydana gelebilecek olumsuzlara karşı vatandaşlarımızın tedbiri elden bırakmaması büyük önem taşıyor. 112 Acil Çağrı Merkezimiz 7 gün 24 saat görevlerinin başında olacaktır" dedi.

BÖLGELERİMİZDE HAVA

MARMARA

Parçalı ve çok bulutlu, Bursa ve Kocaeli çevrelerinin hafif sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

EDİRNE °C, 17°C

Parçalı ve çok bulutlu

İSTANBUL °C, 14°C

Parçalı ve çok bulutlu

KIRKLARELİ °C, 16°C

Parçalı ve çok bulutlu

KOCAELİ 7°C, 17°C

Parçalı ve çok bulutlu

EGE

Parçalı ve çok bulutlu, Kütahya, Uşak ve Afyonkarahisar çevrelerinin hafif sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

A.KARAHİSAR °C, 14°C

Parçalı ve çok bulutlu,hafif sağanak yağışlı

DENİZLİ °C, 20°C

Parçalı ve çok bulutlu

İZMİR °C, 21°C

Parçalı ve çok bulutlu

MUĞLA °C, 17°C

Parçalı bulutlu

AKDENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, Orta ve Doğu Akdeniz'in iç kesimleri ile Adana, Isparta, Osmaniye ve Hatay çevrelerinin sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ADANA °C, 21°C

Parçalı ve çok bulutlu, kuzey ve doğusu sağanak yağışlı

ANTALYA °C, 19°C

Parçalı ve çok bulutlu, doğusunun iç kesimleri sağanak yağışlı

HATAY °C, 18°C

Parçalı ve çok bulutlu, sağanak yağışlı

MERSİN °C, 19°C

Parçalı ve çok bulutlu, iç kesimleri sağanak yağışlı

İÇ ANADOLU

Parçalı ve çok bulutlu, doğusu ile Karaman, Çankırı ve Ankara çevrelerinin yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ANKARA °C, 14°C

Parçalı ve çok bulutlu, hafif sağanak yağışlı

ESKİŞEHİR °C, 14°C

Parçalı ve çok bulutlu

KONYA °C, 14°C

Parçalı ve çok bulutlu

SİVAS °C, 9°C

Parçalı ve çok bulutlu, yağmurlu

BATI KARADENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, iç kesimleri ile Sinop çevrelerinin yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. İç kesimlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.

BOLU °C, 13°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı

DÜZCE °C, 18°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı

SİNOP °C, 11°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı

ZONGULDAK °C, 10°C

Parçalı ve çok bulutlu

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, Orta Karadeniz ile Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinin yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. İç kesimlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor. Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinde kar örtüsüne sahip eğimli yamaçlarında çığ tehlikesi bulunmaktadır.

AMASYA °C, 16°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı

SAMSUN °C, 10°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı

TOKAT °C, 15°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı

TRABZON °C, 12°C

Parçalı ve çok bulutlu

DOĞU ANADOLU

Parçalı ve çok bulutlu, Erzurum, Kars, Ardahan ve Hakkari çevrelerinin karlakarışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor. Bölgenin kuzey ve doğusunda buzlanma ve don olayı ile birlikte kar örtüsüne sahip eğimli yamaçlarında çığ tehlikesi bulunmaktadır.

ERZURUM °C, 7°C

Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinden sonra hafif kar yağışlı

KARS °C, 7°C

Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinden sonra hafif kar yağışlı

MALATYA °C, 14°C

Parçalı ve çok bulutlu

VAN °C, 5°C

Parçalı ve çok bulutlu

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Parçalı ve çok bulutlu, Adıyaman, Kilis ve Gaziantep çevrelerinin sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Gece ve sabah saatlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.

DİYARBAKIR °C, 15°C

Parçalı ve çok bulutlu

GAZİANTEP °C, 15°C

Parçalı ve çok bulutlu, sağanak yağışlı

SİİRT °C, 14°C

Parçalı ve çok bulutlu

ŞANLIURFA °C, 17°C

Parçalı ve çok bulutlu