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Haberler Haber Videoları Giriş Tarihi: 09 Aralık 2023, 09:06 Güncelleme Tarihi: 09 Aralık 2023, 09:20

🔥 Kocaeli Palet Fabrikasında yangın! Alevler Diğer Fabrikalara Sıçradı! 🚒 Gebze Son Dakika Yangın Görüntüleri Şimdi İzle 🚨

Kocaeli Gebze'de bulunan Palet Fabrikasında yangın çıktı. Kısa sürede tüm fabrikayı saran yangın diğer fabrikalara da sıçrarken, yangının büyüklüğü havadan görüntülendi. Havadan çekilen drone görüntüleri dehşeti gözler önüne serdi. İşte son dakika görüntüleriyle o anlar.

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde lojistik fabrikasında çıkan yangını söndürme çalışmaları 3 saat boyunca devam ediyor. Alevler diğer fabrikalara da sıçrarken, yangının büyüklüğü havadan görüntülendi.

Yangın, saat 04.00 sıralarında Gebze ilçesi Barış Mahallesi'nde bulunan bir lojistik fabrikasında meydana geldi. Henüz bilinmeyen nedenle fabrikada yangın çıktı. Yangın kısa sürede tüm fabrikayı sardı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, AFAD, UMKE, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen itfaiye ekiplerinin yangına müdahalesi sürüyor. Çevre illerden de alevlere müdahale için destek ekip geldi. 3 saat boyunca yangına müdahale edilirken, alevler yanda bulunan diğer fabrikalara da sıçradı. Fabrikada zaman zaman patlamalarda meydana geldiği bilgisine ulaşıldı.
Yangının büyüklüğü havadan drone ile görüntülendi.

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