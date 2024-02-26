Kırıkkale'nin Balışeyh ilçesinde kontrolden çıkan otomobilin köprüden uçuruma yuvarlandığı kazada bir kişi hayatını kaybetti.

Kaza, Kırıkkale'nin Balışeyh ilçesine bağlı Işıklar köyünde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Ömer Faruk Yurdakul (68) idaresindeki 06 MZL 02 plakalı Opel marka otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi neticesinde köprü kıyısından uçuruma yuvarlandı. 112 Acil Çağrı Merkezi'ne yapılan ihbar üzerine olay yerine sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerince yapılan kontrollerde Yurdakul'un olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi. Jandarma ekiplerince yapılan tahkikatın ardından Yurdakul'un cenazesi, hastane morguna kaldırıldı.

Kazaya ilişkin inceleme başlatıldı.