SON DAKİKA
PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Haber Videoları Giriş Tarihi: 26 Şubat 2024, 12:32 Güncelleme Tarihi: 26 Şubat 2024, 12:32

▶️ Kırıkkale Balışeyh kaza haberi! 🚨 Otomobil köprüden uçuruma yuvarlandı: 1 ölü 🚑

Kırıkkale'nin Balışeyh ilçesine bağlı Işıklar köyünde hareket halinde bulunan Ömer Faruk Yurdakul idaresindeki otomobil köprü kıyısından uçuruma yuvarlandı. Sürücü Yurdakul'un olay yerinde hayatını kaybettiği belirlenirken kazaya ilişkin inceleme başlatıldı.

Kırıkkale'nin Balışeyh ilçesinde kontrolden çıkan otomobilin köprüden uçuruma yuvarlandığı kazada bir kişi hayatını kaybetti.

Kaza, Kırıkkale'nin Balışeyh ilçesine bağlı Işıklar köyünde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Ömer Faruk Yurdakul (68) idaresindeki 06 MZL 02 plakalı Opel marka otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi neticesinde köprü kıyısından uçuruma yuvarlandı. 112 Acil Çağrı Merkezi'ne yapılan ihbar üzerine olay yerine sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerince yapılan kontrollerde Yurdakul'un olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi. Jandarma ekiplerince yapılan tahkikatın ardından Yurdakul'un cenazesi, hastane morguna kaldırıldı.

Kazaya ilişkin inceleme başlatıldı.

SIRADAKİ VİDEO
▶️ Elazığ Alacakaya Maden Ocağı'nda göçük! ⚒️ (Eti Krom) İşçilerini kurtarma çalışmaları başladı! 🎦
26.02.2024Pazartesi
DEM'li Meral Danış Beştaş'tan CHP ile ittifak itirafı! Esenyurt ve Mersin'i işaret etti
24.02.2024Cumartesi
Başkan Erdoğan'a Keman çalan Ecrin Gülçin Polatlı  A Haber'de: ''Bu sefer ut ile karşılamak istiyorum"
24.02.2024Cumartesi
Başkan Erdoğan'dan AK Parti Sakarya mitinginde önemli açıklamalar
24.02.2024Cumartesi
Muharrem İnce, Özgür Özel ile Ekrem İmamoğlu'na girişti! "Gelen gideni arattı" | DEM salvosu
24.02.2024Cumartesi
Bunlar da Var
▶️ Milletin adamı Başkan Erdoğan 70 yaşında 01:23
▶️ Milletin adamı 70 yaşında
26.02.2024Pazartesi
Son dakika! Elazığ’da maden ocağında göçük: İlk belirlemelere göre 3 kişi toprak altında kaldı 00:20
Elazığ'da maden ocağında göçük
26.02.2024Pazartesi
Adana’da evde çıkan yangında anne ve iki çocuğu hayatını kaybetti 07:39
Çıkan yangında anne ve iki çocuğu hayatını kaybetti
26.02.2024Pazartesi
SON DAKİKA! Elazığ’da krom madenine göçük meydana geldi! Elazığ Valisi Ömer Toraman olayla ilgili açıklamalarda bulundu 01:28
Elazığ'da krom madenine göçük meydana geldi
26.02.2024Pazartesi
CANLI YAYIN
SON DAKİKA