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Haberler Haber Videoları Giriş Tarihi: 04 Mart 2024, 16:25 Güncelleme Tarihi: 04 Mart 2024, 16:25

▶️ Kayseri Melikgazi'de fırında silahlı catışma! Cinayet anı kamerada! 🚨

Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde fırında çıkan silahlı kavgada 1 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı. Cinayet anı anbean güvenlik kamerasına yansıdı.

Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde fırında çıkan silahlı kavgada 1 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı.

Alparslan Mahallesi Ünal Sokak'ta bulunan bir fırında O.T. ile L.T. arasında henüz belirlenemeyen nedenle tartışma çıktı.

Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine O.T. ve L.T. tabancayla birbirlerine ateş etti.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Ekiplerin yaptığı kontrolde O.T'nin olay yerinde yaşamını yitirdiği belirlendi. Yaralanan L.T. ise ambulansla Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne sevk edildi.

Hastanedeki tedavisinin ardından gözaltına alınan şüphelinin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Kayseri Devlet Hastanesinde sağlık kontrolünden geçirilen L.T, adliyeye sevk edildi.

O.T'nin cenazesi ise incelemenin ardından Kayseri Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Güvenlik kamerasınca kaydedilen görüntülerde, bir süre fırında bekleyen O.T'nin daha sonra iki tabancayla L.T'ye ateş ederek bacağından vurması, L.T'nin de tabancayla bir süre O.T'ye ateş etmesi yer alıyor.

Görüntülere, bacağından yaralanan L.T'nin bir süre yerde yatan O.T'nin başında telefonla konuşması ve kavga sırasında fırında bulunan bir anne ve çocuğunun yaşadığı korku da yansıdı.

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