Azad Yılmaz, sosyal medya üzerinde geniş bir takipçi kitlesine sahip olan ve sıkça gündem yaratan bir kişilik olarak bilinmektedir. Ancak, son paylaşımları nedeniyle Türkiye gündemine oturan Yılmaz, Süper Kupa finalinin ertelenmesini fırsat bilerek milli değerlere yönelik provokatif içerikler paylaşmıştı.

AZAD YILMAZ GÖZALTINA ALINDI!

Kısa süre sonra Bakan Yerlikaya'dan ikinci bir gözaltı paylaşımı daha geldi. Bu kez yakalanan kişi ise sık sık sosyal medyada alkol masasında küfürlü paylaşımlar yapan fenomen Azad Yılmaz oldu. Yılmaz'ın gözaltına alınmasına neden olan videosuna benzer çok sayıda paylaşımı bulunuyor. Daha önce de dini değerleri hedef alarak ağır ithamlarda bulunmasıyla hafızalarda yer edinen Azad Yılmaz, son paylaşımıyla ekipleri harekete geçirdi.

Bakan Yerlikaya gözaltına alınan Azad Yılmaz'a ilişkin şu ifadeleri kullandı:

"Süper Kupa finalinin ertelenmesi sonrası sosyal medya platformu (X) üzerinden yayınlanan küfürlü video nedeniyle A.Y. adlı şahıs "Halkı Kim Düşmanlığa Tahrik veya Aşağılama" suçundan Samsun'da gözaltına alınmıştır. Halkımız arasında nifak tohumları eken, başka halklara hakaret eden, milli, manevi ve dini değerlerimizi aşağılayanlar bir bir adalete teslim edilecektir"

AZAD YILMAZ KİMDİR?

6 Mayıs 1982 tarihinde dünyaya gelen Azad Yılmaz, baba tarafından aslen Samsunludur. Sosyal medya hesapları üzerinden yaptığı paylaşımlarla birçok kişinin dikkatini çeken Azad Yılmaz'ın 4 adet şarkısı bulunmaktadır.

AZAD YILMAZ'IN SERVETİ NE KADAR?

Azad Yılmaz'ın servetinin kesin bir rakamı kamuoyuna açıklanmamıştır. Ancak, Forbes Türkiye'nin 2023 yılı en zenginler listesine göre, Azad Yılmaz 15. sırada yer alıyor. Bu listede Yılmaz'ın servetinin yaklaşık olarak 250 milyon dolar olduğu tahmin edilmektedir.

AZAD YILMAZ NE İŞ YAPIYOR?

Azad Yılmaz'ın servetinin büyük bir kısmı, sahibi olduğu Azad Holding'den kaynaklanmaktadır. Azad Holding, inşaat, enerji, turizm ve perakende sektörlerinde faaliyet gösteren bir holding şirketidir ve Yılmaz, bu holdingin kurucusu ve CEO'su olarak görev yapmaktadır.