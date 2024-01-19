💡 AK Parti Güngören Belediye Başkan Adayı Kim Oldu? 💡 (Cumhur İttifakı) Güngören adayı Bünyamin Demir kimdir ve nerelidir? 🗳️

Yüksek Seçim Kurulu (YSK) tarafından belirlenen tarihlerle birlikte, 2024 yerel seçimleri için geri sayım başladı. Vatandaşlar, bulundukları illerdeki belediye başkan adaylarını araştırmaya yöneldiği bu süreçte, İstanbul'un seçim öncesi en çok merak edilen iller arasında olduğu dikkat çekiyor. Peki, İstanbul Güngören Belediye Başkan adayı kim oldu? İşte merak edilenler...

İSTANBUL GÜNGÖREN BELEDİYE BAŞKAN ADAYI KİM OLDU?

AK Parti İstanbul Güngören Belediye Başkan adayı Bünyamin Demir oldu.

BÜNYAMİN DEMİR KİMDİR?

1982 İstanbul doğumlu olan Bünyamin Demir aslen Trabzon Akçaabatlıdır. Eğitim hayatına Almanya'da başlamıştır. Ortaokul ve lise eğitimini Güngören Anadolu İmam-Hatip Lisesi'nde sürdüren Demir, okulun ilk mezunları arasında yer almıştır. 2004 yılında Haliç Üniversitesi Mimarlık Bölümü'nden mezun olarak serbest mimarlık yapmaya başlamıştır. Marmara Üniversitesi İktisat Anabilim Dalı altında yürüttüğü lisansüstü eğitimi neticesinde 2006 yılında yüksek lisans, 2010 yılında doktora derecesi alan Demir, ileri düzeyde Almanca, orta düzeyde Arapça ve İngilizce bilmektedir.

Kuruluşundan itibaren AK Parti'nin farklı kademelerinde hizmet eden Bünyamin Demir 2008 yılı itibariyle İstanbul Gençlik Kolları'nda aktif çalışmalara başlamış, yönetim ve yürütme kurullarında birçok görev üstlenmiştir. 2010-2014 döneminde yerel seçim, genel seçim ve Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde; İstanbul Gençlik Kolları Teşkilat Başkanı olarak seçim çalışmalarında aktif olmuştur. 2014-2018 yılları arasında AK Parti MKYK yedek üyeliği yapmış, 6 Mayıs 2018 İstanbul İl Kongresi sonrasında Ekonomi İşleri'nden Sorumlu İl Başkan Yardımcısı olarak çalışmıştır. Bünyamin Demir, 2009 yılında kurulan Medhal İlmi Araştırma Derneğinin başkanı, 2017 yılında kurulan Medhal Hizmet ve Dayanışma Kooperatifinin kurucuları arasında yer almıştır.

Sosyal sorumluluk bilinci kapsamında yapılan yayın ve faaliyetlere destek olmuş ve serbest mimar olarak iş hayatına devam etmiştir. 31 Mart 2019 Yerel Seçimlerinde Ak Parti adayı olarak Güngören Belediye Başkanlığı'na seçilen ve görevine başlayan Dr. Mimar Bünyamin Demir, evli ve dört çocuk babasıdır.

MHP

Henüz konuya ilişkin resmi bir açıklamada bulunulmadı. Konuya ilişkin gelişmeleri takvim.com.tr'den takip edebilirsiniz.

CHP

CHP İstanbul belediye başkan adayları henüz açıklamadı. Konuya ilişkin resmi açıklama geldiğinde haberimize eklenecektir.

İYİ PARTİ

Henüz konuya ilişkin resmi bir açıklamada bulunulmadı. Konuya ilişkin gelişmeleri takvim.com.tr'den takip edebilirsiniz.

YEREL SEÇİMLER NE ZAMAN?

Her 5 senede bir yapılan belediye seçimleri son olarak 2019 yılında yapılmıştı. Yeni yerel seçim tarihi belli oldu.

Buna göre; Yerel seçimler yani belediye seçimleri 31 Mart 2024 Pazar günü yapılacak.

YEREL SEÇİMLERDE KİMLER SEÇİLİR?

Yerel seçimlerde oy atma işlemi, okullarda kurulan sandıklarda, milletvekili seçimlerinde ve referandumlarda yapılıyor.

İşte 2024 belediye seçimlerinde oy atılacak kişiler;

- Büyükşehir Belediye Başkanı

- İl Belediye Başkanı

- İlçe Belediye Başkanı

- Belde Belediye Başkanı

- Köy muhtarları ve ihtiyar heyeti üyeleri

- Mahalle muhtarları

- İl genel meclis ve belediye meclis üyeleri seçilir.