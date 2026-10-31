Beştepe'de Başkan Erdoğan Azerbaycan Dışişleri Bakanı Ceyhun Bayramov’u kabul etti

Beştepe'de kardeşlik diplomasisi: Başkan Erdoğan Kırgızistan Cumhurbaşkanı Sadır Caparov'u kabul etti

Beştepe'de kardeşlik diplomasisi: Başkan Erdoğan Kırgızistan Cumhurbaşkanı Sadır Caparov'u kabul etti