A Haber ekranlarında Polonya analizi: Gaffar Yakınca'dan "Avrupacı darbe girişimi" yorumu
Polonya'da Anayasa Mahkemesi'nin ablukaya alınması ve Cumhurbaşkanı Karol Nawrocki ile Başbakan Donald Tusk arasında tırmanan tarihi yargı krizi, A Haber ekranlarında masaya yatırıldı. Canlı yayında gelişmeleri değerlendiren gazeteci Gaffar Yakınca, Anayasa Mahkemesi'nin seçilmiş Cumhurbaşkanı'nın görevden alınmasına karşı durduğunu vurgulayarak yaşanan süreci "Avrupacı darbe girişimi" olarak nitelendirdi.
Emirhan Ceylan Takvim.com.tr Güncel