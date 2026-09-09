Yangınlar üzerinden etnik kışkırtıcılık yapan hesaba yargı freni: Başsavcılık harekete geçti
Orman felaketini fırsat bilip belirli kesimleri hedef göstererek bölücü söylemler üreten sosyal medya mecraları mercek altına alındı. Antalya Başsavcılığı, yangınların kaynağı olarak etnik grupları gösterip toplumsal huzuru bozmayı amaçlayan paylaşımlar hakkında adli süreç başlatırken, Siber Suçlarla Mücadele ekipleri kışkırtıcı içerikleri yayımlayan kişilerin kimliklerini tespit etmek için düğmeye bastı.
Serkan Cortaoğlu Takvim.com.tr Güncel