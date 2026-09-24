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Yahşihan Belediyesi'nde yolsuzluk soruşturması! Eski başkanlar Sungur ve Türkyılmaz dahil 31 gözaltı

Yahşihan Belediyesi'nde yolsuzluk soruşturması! Eski başkanlar Sungur ve Türkyılmaz dahil 31 gözaltı

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Kırıkkale Cumhuriyet Başsavcılığınca Yahşihan Belediyesine yönelik yolsuzluk iddiasıyla yürütülen soruşturma kapsamında Kırıkkale merkezli 4 ilde eş zamanlı operasyon düzenlendi. Hakkında gözaltı kararı verilen 35 şüpheliden 31'i yakalandı. Gözaltına alınanlar arasında AK Partili eski Belediye Başkanı Ahmet Sungur ile MHP'li eski Belediye Başkanı Osman Türkyılmaz'ın da bulunduğu öğrenildi.

Emirhan Ceylan
Emirhan Ceylan Takvim.com.tr Güncel

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