Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu duyurdu: Haksız HGS cezaları iade edilecek
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu, HGS geçişlerindeki hatalı ve usulsüz tahsilat şikayetlerinin ardından 2025 yılına ait 25 bin icra dosyasının tek tek incelendiğini açıkladı. Sorunun PTT'nin HGS hesaplarındaki yetersiz bakiye kaynaklı tahsilatlardan oluştuğunu belirten Bakan Uraloğlu, incelemeler sonucunda icra yoluyla ödeme yapanlar dahil mağduriyet yaşayan tüm sürücülere haksız ücretlerin iade edileceğini bildirdi.
Serkan Cortaoğlu Takvim.com.tr Güncel