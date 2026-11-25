AK Parti'ye geçen İzmir Büyükşehir Belediyesinde su tarifelerine yüzde 63 indirim kararı alındı
AK Parti'ye geçen İzmir Büyükşehir Belediyesinde Başkan Vekili Hilal Sadıkoğlu Akar başkanlığında toplanan İZSU Genel Kurulunda konut ve iş yeri su tarifelerinde indirim yapılması oy birliğiyle kabul edildi. Konutlarda ilk kademe suyun metreküp fiyatı 60 liradan 22 liraya düşürülürken, 1 Ocak 2027'de başlayacak yeni tarifeyle İzmir 30 büyükşehir arasında en ucuz suyu kullanan il oldu.
Serkan Cortaoğlu Takvim.com.tr Güncel