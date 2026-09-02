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Sultanbeyli'de korsan taksi kavgası: 2 taksici bıçaklandı

Sultanbeyli'de korsan taksi kavgası: 2 taksici bıçaklandı

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Sultanbeyli Adil Mahallesi’ndeki otogarda, korsan taksicilik yaptığı öne sürülen Baran G. ile taksi şoförleri Tuncay V. ve Faruk K. arasında çıkan tartışma bıçaklı kavgaya dönüştü. Tuncay V. karnından, Faruk K. ise sırtından yaralandı. Olayın ardından kaçan Baran G. ile kardeşleri Seyit G. ve H.G. yakalandı.

SULTANBEYLİ'DE TARTIŞMA BIÇAKLI KAVGAYA DÖNÜŞTÜ

Olay, saat 12.50 sıralarında Sultanbeyli Adil Mahallesi'ndeki otogarda meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre, 34 MVK 528 plakalı otomobille korsan taksicilik yaptığı öne sürülen Baran G. ile taksi şoförleri Tuncay V. ve Faruk K. arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı.

KARDEŞLERİYLE BİRLİKTE GERİ GELDİ

Tartışmanın ardından Baran G.'nin haber verdiği kardeşleri Seyit G. ve H.G., 76 DN 068 plakalı otomobille otogara geldi.

Taraflar arasında yeniden başlayan tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. Kavgada Tuncay V. karnından, Faruk K. ise sırtından bıçakla yaralandı.

Baran G. ile kardeşleri olay yerinden otomobille kaçtı. Kavga anı cep telefonu kamerasına yansıdı.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırılan iki taksi şoförünün hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

3 KARDEŞ YAKALANDI

Sultanbeyli İlçe Emniyet Müdürlüğü Devriye Ekipler Amirliği ekiplerinin çalışmasıyla Baran G., Seyit G. ve H.G. yakalandı.

Olay yerinde yapılan incelemede kavgada kullanılan bıçak bulunamadı. Şüphelilerin emniyetteki işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.

Hasan Demir
Hasan Demir Takvim.com.tr Güncel

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