Giriş Tarihi: 02 Eylül 2026 15:06 Güncelleme Tarihi: 02 Eylül 2026 15:09

Marmara Denizi'nde yaşanan facianın ardından batan "Tuğberk İmamoğlu" adlı kuru yük gemisinin son güvenli anlarına ait görüntüler ortaya çıktı. Dev geminin felakete giden yolculuğunun başlangıcı, limanın güvenlik kameraları tarafından saniye saniye kaydedildi.

SON YOLCULUĞUN KAMERAYA YANSIYAN ANLARI

İskenderun'daki İSDEMİR Limanı'ndan demir alan rulo sac ve inşaat demiri yüklü Türk bayraklı ticari gemi, 27 Ağustos günü saat 15.58'de limandan çıkış yaptı. Güvenlik kamerası kayıtlarında, tonlarca yük taşıyan kuru yük gemisine limandan ayrılırken bir römorkörün rehberlik ettiği ve her şeyin normal göründüğü anlar yer aldı.