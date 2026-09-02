Başkan Erdoğan ve Emine Erdoğan’dan Kırgızistan paylaşımı

Başkan Erdoğan'dan ''Terörsüz Türkiye'' ve ''Suriye'' mesajı

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Başkan Erdoğan ve Emine Erdoğan'ın paylaştığı video, Kırgızistan temaslarının ardından sosyal medya hesaplarından yayımlandı.

Erdoğan çifti, zirve kapsamında yoğun bir diplomasi trafiği yürüttü. Gerçekleştirilen temasların ardından çift, sosyal medya hesaplarından ortak bir video paylaşımında bulundu.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan, Kırgızistan'ın başkenti Bişkek'te düzenlenen zirve kapsamında temaslarda bulundu.