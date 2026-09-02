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Başkan Erdoğan ve Emine Erdoğan’dan Kırgızistan paylaşımı

Başkan Erdoğan ve Emine Erdoğan’dan Kırgızistan paylaşımı

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Başkan Recep Tayyip Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan, Kırgızistan’ın başkenti Bişkek’te düzenlenen zirvede temaslarda bulundu. Erdoğan çifti, yoğun diplomasi trafiğinin ardından sosyal medya hesaplarından ortak bir video paylaştı.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan, Kırgızistan'ın başkenti Bişkek'te düzenlenen zirve kapsamında temaslarda bulundu.

BİŞKEK'TE DİPLOMASİ TRAFİĞİ

Erdoğan çifti, zirve kapsamında yoğun bir diplomasi trafiği yürüttü. Gerçekleştirilen temasların ardından çift, sosyal medya hesaplarından ortak bir video paylaşımında bulundu.

SOSYAL MEDYADAN ORTAK VİDEO

Başkan Erdoğan ve Emine Erdoğan'ın paylaştığı video, Kırgızistan temaslarının ardından sosyal medya hesaplarından yayımlandı.

Hasan Demir
Hasan Demir Takvim.com.tr Güncel

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