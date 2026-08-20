Kuytul yapılanmasında ayrılan mensuba baskı soruşturması
Alparslan Kuytul suç örgütü yapılanmasından ayrıldıktan sonra eleştirel açıklamalarda bulunan eski mensup Ömer Güler'e yönelik sistemli baskı ve tehdit iddiaları mercek altına alındı. Kuytul’un topluluk önünde hakaret içerikli ifadelerle hedef gösterdiği Güler’in evinin önüne giderek tehditler savuran gruptan görüntüler soruşturma dosyasına girdi. Emniyet ve adli makamlar, bu yöntemin ayrılmayı düşünen diğer mensupları sindirmeye yönelik örgütsel bir taktik olup olmadığını inceliyor.
Emirhan Ceylan Takvim.com.tr Güncel