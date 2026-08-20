Kuytul yapılanmasında ayrılan mensuba baskı soruşturması

Marmara'da peş peşe depremler! Mikro depremler ne anlama geliyor?

İsrailli analistten Türkiye analizi: "Erdoğan vizyonunu sahada bizzat inşa ediyor"

Selçuk Bayraktar'dan Mavi Vatan mesajı! "Tek bir damlasından bile asla vazgeçmeyiz"

Selçuk Bayraktar'dan Mavi Vatan mesajı! "Tek bir damlasından bile asla vazgeçmeyiz"