Kahramanmaraş'taki okul saldırısında anne ve baba ilk kez hakim karşısında: “Silahlarımı çaldığı için oğlumdan şikayetçiyim”
Kahramanmaraş'taki Ayser Çalık Ortaokulu saldırısının ardından tutuklanan İsa Aras Mersinli'nin babası Uğur Mersinli ile annesi Peyman Pınar Mersinli ilk kez hakim karşısına çıktı. 10 kez müebbet ve 30 yıla kadar hapsi istenen baba Mersinli suçlamaları reddederek, “Fail İsa Aras Mersinli hakkında dava açılmalıdır. Silahlarımı çaldığı için oğlumdan şikayetçiyim” dedi. Oğlunu atış poligonuna götürdüğü halde okul yönetimini suçlayan baba, "Oğlum silahları benden izinsiz ve rızam dışında almıştır." ifadelerini kullandı.
Kahramanmaraş'ta silahlarla girdiği Ayser Çalık Ortaokulu'nda 10 kişiyi öldürüp, 15 kişiyi de yaralayan İsa Aras Mersinli'nin (14) tutuklu babası polis başmüfettişi Uğur Mersinli (54) ile tutuklu annesi Peyman Pınar Mersinli (52) ilk kez hakim karşısına çıktı.
Uğur Mersinli savunmasında, suçlamaları reddedip, failin oğlu olduğunu söyleyerek, "Fail İsa Aras Mersinli hakkında dava açılmalıdır" dedi.
10 KİŞİ HAYATINI KAYBETMİŞTİ
İsa Aras Mersinli'nin 15 Nisan'da babası Uğur Mersinli'ye ait 5 silah ve 7 şarjörle Ayser Çalık Ortaokulu'nda gerçekleştirdiği saldırıda matematik öğretmeni Ayla Kara (56), öğrenciler Adnan Göktürk Yeşil (11), Almina Ağaoğlu (11), Bayram Nabi Şişik (11), Furkan Sancak Balal (11), Kerem Erdem Güngör (11), Yusuf Tarık Gül (12), Şuranur Sevgi Kazancı (12) ile Zeynep kılıç (11) hayatını kaybederken, 15 öğrenci de yaralandı.
Saldırgan İsa Aras Mersinli ise silah seslerini duyup okula giren Necmettin Bekçi tarafından bıçakla etkisiz hale getirildi. İsa Aras Mersinli'nin babası polis başmüfettişi Uğur Mersinli ile annesi öğretmen Peyman Pınar Mersinli tutuklandı.
Soruşturma sonunda hazırlanan iddianame ile 'Olası kastla öldürme' suçundan 10 kez müebbet, 'Olası kastla yaralama' suçundan 30 yıla kadar hapsi istenen Uğur Mersinli ile 'Bilinçli taksirle birden fazla kişinin ölümüne ve yaralanmasına neden olma' suçundan 22,5 yıla kadar hapsi istenen anne Peyman Pınar Mersinli ilk kez hakim karşısına çıktı.
AİLELER BAŞSAĞLIĞINA TEPKİ GÖSTERDİ
Kahramanmaraş 3'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki davanın ilk duruşmasına saldırıda hayatını kaybedenlerin yakınları, yaralananlar ve aileleri ile avukatlar katıldı. Uğur Mersinli ile Pınar Mersinli ise duruşmaya tutuklu bulundukları cezaevinden SEGBİS sistemiyle bağlandı. Duruşma, Uğur Mersinli'nin savunmasıyla başladı. Mersinli savunmasına, "Ailelerimizin ve milletimizin başı sağ olsun" diyerek başladı. Mersinli'nin bu sözleri salondaki aileler tarafından tepkiyle karşılandı. Aileler, "Bize hitaben konuşma yap. Her başsağlığı dileyene Allah razı olsun diyecek değiliz" dedi.
"SİLAHLARIMI ÇALDIĞI İÇİN OĞLUMDAN ŞİKAYETÇİYİM"
Uğur Mersinli, savunmasının devamında suçlamaları reddederek, "Fail İsa Aras Mersinli için dava açılmalıdır. Fail İsa Aras Mersinli olduğuna göre azmettirme yok. Anne ve babalar cezalandırılsın, örnek olsun yaklaşımı son derece yanlıştır. TCK'daki kasten öldürme ve kasten yaralama suçlarının faili İsa Aras Mersinli'dir. İddianamede en az 90 defa failin İsa Aras Mersinli olduğu belirtilmiştir ve İsa Aras Mersinli'ye dava açılmamıştır. İsa Aras Mersinli hakkında kasten öldürme, kasten yaralama ve hırsızlık suçundan kamu davası açılmalıdır. Silahlarımı çaldığı için ben İsa Aras Mersinli'den şikayetçiyim. Oğlum silahları benden izinsiz ve rızam dışında almıştır." dedi.
OKUL YÖNETİMİNİ SUÇLADI
Olayla ilgili okul yönetimini suçlayan baba Mersinli, "Kolluk kuvveti olmam ve silah taşıdığım için sorumlu tutuluyorum. Oğlum İsa Aras Mersinli'nin 32 defa rehberlik servisine gitme tarih ve sebepleri, rehberlik öğretmenin notlarının tespit edilmesini talep ediyorum. Olay anı ve öncesinde okulda yönetim boşluğu var mı? İsa Aras Mersinli'nin saldırgan tavırları olduğuna dair bir tanık beyanı yoktur" dedi.
"BÖYLE BİR ÜZÜCÜ OLAYIN GERÇEKLEŞMESİNİ ASLA İSTEMEZDİM"
Söz alan Pınar Peyman Mersinli, "Belki caninin annesi olarak gördüğünüz için ne diyeceğimi bilemiyorum. Böyle bir üzücü olayın gerçekleşmesini asla istemezdim. Ben de bir eğitimciyim, asla böyle bir şey istemezdim. Olayın şoku içerisindeyim. Ağlamak istemiyordum ama elimde değil, ben silah korkusu olan bir insanım. Silahların nerede olduğunu biliyorum ama kaç tane var onunla ilgili bir şey bilmiyorum. Silahların tehlikeli olduğunu hep söylerdim. 3 tane daha çocuğum var. Çocuklarım akademik olarak başarılıydı. Nasıl böyle bir şeyden şüphelenebilirim. Oğlum sadece defter vermek için okula gitmişti. Okuldaki arkadaşlarıma, karşı komşuma psikolog sordum hep. Yeter ki götürelim istedim. Daha önce de ergen çocuk yetiştirdim farklılık gördüm ama böyle bir olay yapacağını hissetmedim. Olayın şokundayım, ilk defa yakalanıp ilk defa ifade veriyorum. Çok acı çekiyorum. Bu üzüntümün hiç tarifi yok. 2 kızım tek başına kaldı. Psikiyatrik tedavi görmesi gerektiğini söylediler, acil bir durum yoktu ama uzmanlara güvendik. Psikiyatri bulamayınca Kahramanmaraş'ta götürmeye karar verdik. Herkes adına çok üzgünüm" dedi.
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SALDIRGANIN YÜZÜNDE VE SIRTINDA SİYAH NOKTA OLDUĞU İÇİN GÜZELLİK MERKEZİNE GÖTÜRMÜŞ
Oğlunu güzellik merkezine götürmesi hakkında da konuşan Mersinli, "Oğlumun yüzünde çok fazla siyah nokta vardı. Sırtında çok fazla siyah nokta vardı. Bundan rahatsız oluyordu, evde temizlemeye çalıştım ama yüzü yara oldu. Bunun üzerine oğlumun yüzünü temizlemek amacıyla güzellik merkezine götürdüm" ifadelerini kullandı.
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