İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay: Hükümet desteğiyle yarım kalan projelere ivme geldi
A Haber yayınında konuşan İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay, Başkan Recep Tayyip Erdoğan ve bakanlarla yaptığı görüşmelerin ayrıntılarını paylaştı. Geçmişte açılan davalarla engellenen projelere ve belediye meclisindeki engelleme çabalarına değinen Tugay, hükümet desteğiyle yarım kalan yatırımlara ivme geldiğini belirtti. Tugay, 2027'de başlayacak Körfez temizliğiyle 50 milyon ton çamurun çıkarılacağını ve Karşıyaka ile Konak'ı alttan bağlayacak metro projesinin gündemde olduğunu açıkladı.
Serkan Cortaoğlu Takvim.com.tr Güncel