Suya her ay otomatik zamma AK Parti'den itiraz: İBB Meclisi'nde oy çokluğuyla reddedildi
İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Meclisi kasım ayı toplantıları kapsamında düzenlenen İSKİ Genel Kurulu'nda, 2027 yılı hizmet bedeli tarifeleri görüşüldü. Cumhur İttifakı, su ve atık su tarifelerine her ay uygulanan otomatik fiyat artışlarının kaldırılması için Meclis Başkanlığına teklif sundu. Konut su tarifesinin 2019'dan bu yana yüzde 1553 artışla 66,10 liraya yükseldiğini belirten AK Parti İBB Grup Sözcüsü Murat Türkyılmaz'ın sert eleştirilerinin ardından oylanan teklif, oy çokluğuyla reddedildi.
Emirhan Ceylan Takvim.com.tr Güncel