Bakan Ersoy hat sanatının usta ismi Mehmed Özçay ile buluştu: "Sanatkârlarımızın eserlerini gelecek nesillere aktarmayı sürdüreceğiz"
Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, hüsn-i hat sanatının dünyadaki önemli temsilcilerinden Mehmed Özçay'ı İstanbul'daki evinde ziyaret etti. Özçay'ın sanat hayatına ve Türkiye Yazma Eserler Kurumu Başkanlığına katkılarına dikkat çeken Ersoy, dört buçuk yıllık emekle hazırladığı el yazması Mushaf-ı Şerif'i kuruma hediye etmesini kıymetli bulduğunu belirterek eserleri toplumla buluşturmayı ve gelecek nesillere aktarmayı sürdüreceklerini ifade etti.
Emirhan Ceylan Takvim.com.tr Güncel