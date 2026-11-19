Suya her ay otomatik zamma AK Parti'den itiraz: İBB Meclisi'nde oy çokluğuyla reddedildi

Başkan Erdoğan'dan rozet töreni: CHP'den istifa eden Büşra Özdemir ve Yeni Parti'den ayrılan Candan Yüceer Ak Parti'de

Başkan Erdoğan'dan rozet töreni: CHP'den istifa eden Büşra Özdemir ve Yeni Parti'den ayrılan Candan Yüceer Ak Parti'de