Giriş Tarihi: 02 Eylül 2026 17:07

GAZİANTEP'TE 500 KİLO CİĞER VE ET ÜRÜNÜ İMHA EDİLDİ

Gaziantep'te Şahinbey Belediyesi Zabıta ekiplerinin gıda güvenliğine yönelik denetimlerinde, üretim şartlarına uygun olmayan ortamda ciğer kavurma imalatı yapıldığı tespit edildi. İş yerinde bulunan yaklaşık 500 kilogram ciğer ve et ürünü imha edilirken işletme mühürlenerek faaliyetten men edildi.

UYGUN OLMAYAN ORTAMDA ÜRETİM TESPİT EDİLDİ

Şahinbey Belediyesi Zabıta ekipleri, gıda güvenliğine yönelik gerçekleştirdiği denetimler kapsamında bir iş yerini kontrol etti.

Denetimde, üretim şartlarına uygun olmayan bir ortamda ciğer kavurma imalatı yapıldığı belirlendi.

500 KİLOGRAM ÜRÜN İMHA EDİLDİ

Ekiplerin yaptığı incelemelerin ardından iş yerinde bulunan yaklaşık 500 kilogram ciğer ve et ürünü imha edildi.

Halk sağlığını tehdit ettiği değerlendirilen işletme mühürlenerek faaliyetten men edildi.

"HALK SAĞLIĞINA TAVİZ YOK"

Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, vatandaşların sağlığını riske atan uygulamalara izin verilmeyeceğini belirtti.

Gıda üretimi ve satışı yapan işletmelere yönelik denetimlerin kararlılıkla sürdürüleceğini ifade eden Tahmazoğlu, denetimlerde üretim şartlarına uygun olmayan ortamda ciğer kavurma imalatı yapan iş yerinde yaklaşık 500 kilogram ciğer ve et ürününün imha edildiğini ve işletmenin mühürlenerek faaliyetten men edildiğini söyledi.

Tahmazoğlu, halk sağlığını tehdit eden uygulamalara taviz vermeyeceklerini ve denetimlerin aralıksız devam edeceğini belirtti.