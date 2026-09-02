Diyarbakır'da cipe silahlı saldırı: 2 kişi yaralandı

Giriş Tarihi: 02 Eylül 2026 17:18

DİYARBAKIR'DA CİPE SİLAHLI SALDIRI: 2 YARALI

Diyarbakır'ın Yenişehir ilçesinde seyir halindeki cipe kimliği belirsiz kişi veya kişilerce silahla ateş açıldı. Araçtaki 2 kişi yaralanırken sürücü, yaralı halde cipi Gazi Yaşargil Eğitim ve Araştırma Hastanesi Acil Servisi'ne götürdü.

SEYİR HALİNDEKİ CİPE ATEŞ AÇILDI

Olay, öğle saatlerinde Yenişehir ilçesi Mir Cembeli Bulvarı'nda meydana geldi.

Seyir halindeki 21 AIC 879 plakalı cipe, kimliği henüz belirlenemeyen kişi veya kişilerce silahla ateş açıldı. Cipe sağ ve sol kısmından çok sayıda kurşun isabet etti.

2 KİŞİ YARALANDI

Saldırı sırasında araçta bulunan 2 kişi yaralandı. Sürücü, yaralı halde cipi kullanarak Gazi Yaşargil Eğitim ve Araştırma Hastanesi Acil Servisi'nin önüne geldi.

Burada sağlık görevlilerinin müdahale ettiği 2 yaralı, tedaviye alındı.

POLİS ÇALIŞMA BAŞLATTI

İhbar üzerine saldırının gerçekleştiği bölgeye ve hastaneye polis ekipleri sevk edildi.

Polis ekipleri, saldırıyı gerçekleştiren şüpheli veya şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.