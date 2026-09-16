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Çağla Öz'ün "Vanlı Kara Haydar" hakkındaki eski röportajı ortaya çıktı! ''Beni tehdit etti''

Çağla Öz'ün "Vanlı Kara Haydar" hakkındaki eski röportajı ortaya çıktı! ''Beni tehdit etti''

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"Vanlı Kara Haydar" olarak bilinen Mehmet Fatih Tançalan ile gerçekleştirdiği evlilik ve düğününde takılan altınlarla kamuoyunun gündemine gelen Çağla Öz'ün lise yıllarına ait bir röportajı ortaya çıktı. Çağla Öz'ün lise döneminde annesiyle birlikte verdiği röportajda Mehmet Fatih Tançalan'dan tehdit ve taciz iddiasıyla şikayetçi olduğu, annesinin ise "Kızımı Vanlı Kara Haydar'ın elinden kurtarmak istiyorum" ifadelerini kullandığı görüldü.

Emirhan Ceylan
Emirhan Ceylan Takvim.com.tr Güncel

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