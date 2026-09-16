İstanbul'da kiralık sosyal konut projesinde başvuru süreci devam ediyor: Son gün 25 Eylül!

Adalet Bakanı Akın Gürlek duyurdu: Hakim ve savcı atamalarında puan sıralaması dönemi başlıyor!

Bakan Ersoy Kahramanmaraş'ta açılışı yaptı: 5 cami ibadete, tarihi kale ziyarete açıldı!

Bakan Ersoy Kahramanmaraş'ta açılışı yaptı: 5 cami ibadete, tarihi kale ziyarete açıldı!