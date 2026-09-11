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Ankara merkezli 22 ilde 'C31K' örgütüne operasyon: 3 okula saldırı hazırlığı iddiası

Ankara merkezli 22 ilde 'C31K' örgütüne operasyon: 3 okula saldırı hazırlığı iddiası

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Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, sanal medya ve iletişim platformlarında suç içerikli paylaşımlar yaptığı belirlenen 'C31K' adlı örgüte yönelik Ankara merkezli 22 ilde eş zamanlı operasyon düzenlendi.

'C31K' Yapısına Operasyon: 22 İlde 27 Gözaltı

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, 'C31K' adlı suç örgütüne yönelik Ankara merkezli 22 ilde eş zamanlı operasyon düzenlendi.

Üç Okula Saldırı Hazırlığı İddiası

Sosyal medya ve iletişim platformlarında suç içerikli paylaşımlar yaptığı tespit edilen yapıya yönelik incelemelerde, şüphelilerin 3 okula yönelik silahlı saldırı hazırlığında olduğu iddia edildi.

32 Şüpheliden 27'si Gözaltına Alındı

Soruşturma kapsamında haklarında gözaltı kararı verilen 32 şüphelinin yakalanması amacıyla operasyon başlatıldı. Ekiplerin 22 ilde düzenlediği eş zamanlı operasyonlarda 27 şüpheli gözaltına alındı. Firari 5 şüpheliyi yakalama çalışmaları sürüyor.

Emirhan Ceylan
Emirhan Ceylan Takvim.com.tr Güncel

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