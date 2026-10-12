Başkan Erdoğan: Kentsel dönüşüm hayati mesele, karşı çıkan ihanet eder
Kabine Toplantısı sonrası açıklamalarda bulunan Başkan Erdoğan, kentsel dönüşüme karşı çıkmanın İstanbul'a ihanet olduğunu belirterek Yarısı Bizden kampanyasının 2027 sonuna kadar uzatıldığını vurguladı. Erdoğan ayrıca Manisa'daki kazada hayatını kaybedenlere başsağlığı dilerken, fon soruşturmasında mağdur olan yatırımcılara ekim ayında 1 milyon TL'ye kadar ara ödeme yapılacağını ve üçlü savunma anlaşmasının Meclis'e sevk edileceğini bildirdi.
Serkan Cortaoğlu Takvim.com.tr Güncel