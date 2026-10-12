Filistin’in geleceği için ekonomik güçlenme mesajı! Bilal Erdoğan’dan girişimcilere destek çağrısı: Topraklarında kazanabilsinler

Cem Yılmaz'dan kalp krizi sonrası sürpriz karar: Zor bir süreçti, sigarayı bıraktım

Cem Yılmaz'dan kalp krizi sonrası sürpriz karar: Zor bir süreçti, sigarayı bıraktım