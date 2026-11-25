Başkan Erdoğan'dan Eskişehir'deki helikopter kazasında şehit olan 5 asker için başsağlığı

Ünlülere yönelik yeni uyuşturucu operasyonu: Özcan Deniz ve Deniz Çakır dahil 35 gözaltı

Ünlülere yönelik yeni uyuşturucu operasyonu: Özcan Deniz ve Deniz Çakır dahil 35 gözaltı