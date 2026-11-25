Eskişehir'deki askeri helikopter kazasında şehit olan 5 askerin kimliklerini açıkladı
Eskişehir'deki askeri helikopter kazasında şehit düşen 5 kahraman askerimizin isimleri Milli Savunma Bakanlığı tarafından kamuoyuyla paylaşıldı. Yayımlanan taziye mesajında şehitlerimizin Hava Pilot Albay Mehmet Çöl, Hava Pilot Üsteğmen Halil Karabulut, Hava Piyade Astsubay Başçavuş Volkan Demirhan, Hava Uçak Bakım Astsubay Başçavuş Muhammed Nurullah Erarslan ve Hava Piyade Astsubay Kıdemli Çavuş Mehmet Alp Gürdağ olduğu bildirildi.
Serkan Cortaoğlu Takvim.com.tr Güncel