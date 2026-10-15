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Başkan Erdoğan: FETÖ'nün fitne yuvalarını dağıttık, Maarif Vakfı 66 ülkede 75 bin öğrenciye ulaştı

Başkan Erdoğan: FETÖ'nün fitne yuvalarını dağıttık, Maarif Vakfı 66 ülkede 75 bin öğrenciye ulaştı

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Türkiye Maarif Vakfı 10. Yıl Programı'nda konuşan Başkan Recep Tayyip Erdoğan, yurt dışında FETÖ'nün eğitim kılıfı altındaki fitne yuvalarının dağıtıldığını vurguladı. Türkiye'nin sömürgecilik geçmişi olmayan bir anlayışla hareket ettiğini belirten Erdoğan; Maarif Vakfı'nın 6 kıtada 66 ülkeye ulaştığını, Türkiye'deki uluslararası öğrenci sayısının ise 380 bine yaklaştığını ifade etti.

Serkan Cortaoğlu
Serkan Cortaoğlu Takvim.com.tr Güncel

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