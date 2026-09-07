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Bakan Gürlek'ten Kaşif Kozinoğlu mesajı: "Hiçbir dosyanın unutulmasına müsaade etmeyeceğiz"

Bakan Gürlek'ten Kaşif Kozinoğlu mesajı: "Hiçbir dosyanın unutulmasına müsaade etmeyeceğiz"

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Adalet Bakanı Akın Gürlek, eski MİT görevlisi Kaşif Kozinoğlu'nun ölümüne ilişkin sosyal medya hesabından açıklamada bulundu. Gürlek, “Faili meçhul cinayetlerin, şüpheli ölümlerin ve kamu vicdanında cevapsız kalan dosyaların üzerine aynı kararlılıkla gitmeye devam edeceğiz. Hiçbir dosyanın unutulmasına, hiçbir şüphenin araştırılmadan bırakılmasına müsaade etmeyeceğiz.” dedi.

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Hasan Demir
Hasan Demir Takvim.com.tr Güncel

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