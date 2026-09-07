Kaşif Kozinoğlu'nun şüpheli ölümünde 10 kişi gözaltına alındı! Kamera kayıtlarında dikkat çeken detay
Eski MİT görevlisi Kaşif Kozinoğlu'nun cezaevindeki şüpheli ölümüne ilişkin soruşturmada 10 kişi gözaltına alındı. Kamera kayıtlarında gardiyan Ferhat Veysi Gül'ün, Kozinoğlu'nun koğuşundan basılan acil durum butonunun sesini bastırmak için radyonun sesini açtığı belirlendi. Yurt dışında olduğu tespit edilen 1 şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışmaların sürdüğü bildirildi.
Hasan Demir Takvim.com.tr Güncel