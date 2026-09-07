Sokak ortasında engelli genci darp etti: O anlar güvenlik kamerasına yansıdı

Kabinenin gündemi yoğun: Terörsüz Türkiye'de yeni adımlar ve kiralık sosyal konut projesi değerlendirilecek

Kabinenin gündemi yoğun: Terörsüz Türkiye'de yeni adımlar ve kiralık sosyal konut projesi değerlendirilecek