Bakan Ersoy'dan kitaplara adanan bir ömre vefa: Prof. Dr. İsmail Erünsal için özel eser hazırlanıyor
Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, kitap ve kütüphane tarihi alanındaki çalışmalarıyla tanınan Prof. Dr. İsmail Erünsal'ı İstanbul'da ziyaret etti. Prof. Dr. Bilgin Aydın'ın editörlüğünde hazırlanacak İsmail Erünsal kitabının çalışmalarına başladıklarını belirten Ersoy, "Kıymetli Hocamıza özel bu eseri okuyucularımızla buluşturacak olmaktan memnuniyet duyuyoruz." ifadelerini kullandı.
Emirhan Ceylan Takvim.com.tr Güncel