Terörsüz bölge hedefinde yeni adım: TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş İzleme Komisyonu'nun kurulacağını duyurdu
TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Terörsüz Türkiye İzleme Komisyonu'nun kurulacağını açıkladı. Komisyonun önümüzdeki en kısa süre içinde çalışmalarına başlayacağını ve artık son merhaleye geçildiğini ifade eden Kurtulmuş, Terörsüz Türkiye meselesinin terörsüz bölgenin kurulması için çok önemli bir adım olacağını vurguladı. Kurtulmuş ayrıca komisyona üye sayısının henüz belirlenmediğini bildirdi.
Emirhan Ceylan Takvim.com.tr Güncel