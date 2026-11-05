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Afyonkarahisar'da otomobil içinde silahla vurulan kadın bulundu
Afyonkarahisar'da otomobil içinde silahla vurulan kadın bulundu
Giriş Tarihi: 05 Kasım 2026 19:24
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Osmangazi Mahallesi Cahar Dudayev Caddesi'nde park halindeki araçta hareketsiz yatan kişiyi görenler durumu yetkililere bildirdi.
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Serkan Cortaoğlu
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