İstanbul Bahçelievler'de inşaat temel kazısı sırasında meydana gelen göçükte iki kişi toprak altında kaldı

Bahçelievler'deki göçükte toprak altında kalan bir işçi kurtarıldı diğer işçi hayatını kaybetti

Bakan Bayraktar Milli Enerji 2040 vizyonunu açıkladı: 500 milyar dolarlık yatırım hedefi