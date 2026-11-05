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Afyonkarahisar'da otomobil içinde silahla vurulan kadın bulundu

Afyonkarahisar'da otomobil içinde silahla vurulan kadın bulundu

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Osmangazi Mahallesi Cahar Dudayev Caddesi'nde park halindeki araçta hareketsiz yatan kişiyi görenler durumu yetkililere bildirdi.

Serkan Cortaoğlu
Serkan Cortaoğlu Takvim.com.tr Güncel

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