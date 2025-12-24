PODCAST
Libya'da 3 günlük yas ilan edildi
Libya'da 3 günlük yas ilan edildi
Giriş Tarihi: 24 Aralık 2025 00:46
Güncelleme Tarihi: 24 Aralık 2025 00:48
Ankara'da Libya askeri heyetini taşıyan uçağın düşmesi ardından Libya'da 3 günlük yas ilan edildi.
