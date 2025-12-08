PODCAST CANLI YAYIN
Uyuşturucu operasyonu sırasında polis şehit düştü

İstanbul Çekmeköy’de bir eve düzenlenen uyuşturucu operasyonunda içeriden polis ekiplerine ateş açıldı. Çatışmada ağır yaralanan özel harekat polisi Emre Albayrak kaldırıldığı hastanedeki tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit oldu. Çatışmada saldırgan Ramazan A. (35) öldürülürken Çetin A. ve Cemal A. ise sağ olarak yakalandı. Adalet Bakanı Yılmaz Tunç konuya ilişkin yaptığı açıklamada, "İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan adli soruşturma çok yönlü ve titizlikle sürdürülmektedir."

Sarıyer’de dün kaybolan adam dere yatağında ölü bulundu
Beylikdüzü'nde feci kaza: 1 ölü
İstanbul'da beklenen yağış başladı! Sokaklar göl... Evleri su batı
14 yaşındaki kız metrobüsün altında kaldı! O anlar kamerada
