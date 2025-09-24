PODCAST
Zelenskiy BM kürsüsünde konuştu: Suriye,Gazze, Ukrayna... Hiçbiri yardım görmüyor
Giriş Tarihi: 24 Eylül 2025 17:07
Güncelleme Tarihi: 24 Eylül 2025 17:08
Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy BM kürsüsünde konuşma yapıyor. Zelenskiy sözlerine "Suriye, Gazze, Ukrayna... Hiçbiri yardım görmüyor." diyerek başladı.
