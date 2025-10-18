YSK: CHP İstanbul İl Kongresi yapılacak

CHP İstanbul İl Başkanlığı’ndaki koltuk kavgası, mahkeme kararıyla yeni bir aşamaya taşındı. İstanbul 45. Asliye Hukuk Mahkemesi, 19 Ekim’de yapılması planlanan 39. Olağan İstanbul İl Kongresi’nin başlamadan durdurulması talebini değerlendirerek İstanbul Valiliği ve Sarıyer 1. İlçe Seçim Kurulu’na müzekkere gönderdi. Müzekkerede, daha önce Özgür Çelik ve il yönetiminin görevden alınarak yerine Gürsel Tekin’in başkanlığındaki çağrı heyetinin atandığı, 2 Eylül’de verilen tedbir kararının uygulanması gerektiği vurgulandı. Ara karar sonrasYüksek Seçim Kurulu toplandı. YSK'dan yapılan açıklamada, "Kongrenin devamı yönünde karar verilmiştir" ifadelerini kullandı.