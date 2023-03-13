YSK Başkanı Yener'den toplantı sonrası önemli açıklama!

YSK Başkanı Ahmet Yener, YSK’da 2023 seçimlerine ilişkin bugün gerçekleştirilen toplantılara dair açıklamada bulundu. Yener, “Bugün devam eden çalışmalarımızda şu ana kadar seçim takvimi, yurt içinde ve dışında seçmenlerimizin oy kullanmasına ilişkin usul ve esaslar, tutuklu ve taksirli suçlardan hükümlü olanların oy kullanma usul ve esasları, milletvekili adaylarının seçilme yeterliliğinin incelenmesi ve itiraz usulleri, siyasi partilerin aday listeleri vermelerindeki usul ve esaslar, son olarak bağımsız milletvekilliği adaylığı için başvurudaki usul ve esaslar görüşülmüştür” dedi.