YSK Başkanı Yener açıkladı! Oy pusulasının nasıl olacağı belli oldu

YSK Başkanı Ahmet Yener, cumhurbaşkanı adaylığı imza sürecinin sona ermesinin ardından açıklama yaptı. Yener oy pusulasınndaki sıralamanın nasıl olacağını açıkladı.
YSK Başkanı Ahmet Yener, cumhurbaşkanı adaylığı imza sürecinin sona ermesinin ardından açıklama yaptı. Yener oy pusulasınndaki sıralamanın nasıl olacağını açıkladı.
YSK Başkanı Ahmet Yener, "Kurulumuz imza sürecinin sona ermesinden sonra yapmış olduğu toplantılar sonucunda 14 Mayıs 2023 yılında yapılacak olan Cumhurbaşkanı seçimi ve 28. dönem milletvekilliği genel seçiminde Cumhurbaşkanı adaylarının alfabetik sırayla Sayın Kemal Kılıçdaroğlu, Sayın Muharrem İnce, Sayın Recep Tayyip Erdoğan ve Sayın Sinan Oğan olduğunun tespitine karar vermiş olup karar Resmi Gazetede ilan edilmek üzere gönderilmiştir. Kamuoyuna saygıyla duyurulur, Türk milletine ve Türk demokrasisine hayırlı olmasını dileriz" ifadelerini kullandı.