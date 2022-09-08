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Yine esnaf ziyareti yine tiyatro! Meral Akşener, Kılıçdaroğlu’na söyleyemediklerini vatandaşa söyletti

Yine esnaf ziyareti yine tiyatro! Meral Akşener, Kılıçdaroğlu’na söyleyemediklerini vatandaşa söyletti
08.09.2022 18:58 - Son Güncelleme: 08.09.2022 19:03

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CHP ve İYİ Parti'nin başını çektiği, HDP ve FETÖ'nün gölge ortak olarak iştirak ettiği 6+1+1'lik masada deyim yerindeyse kıyamet kopuyor. İYİ Parti "kazanacak bir aday olmalı" diyerek CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'na kapıları kapatırken, Akşener cephesi Mansur Yavaş'ın adaylığının zeminini hazırlıyor. Tüm bu gelişmelerin gölgesinde Akşener'in bugünkü esnaf ziyaretinde dikkat çeken bir olay yaşandı. İP Genel Başkanı'nın yolunu kesen bir kadın “Size yalvarıyorum, gerekirse ayaklarınıza kapanayım. 6’lı masadan kazanacak cumhurbaşkanını çıkarın" diyerek Mansur Yavaş'ı aday yapmalarını söyledi. Bu olay Akşener'in adaylığını istemediği Kılıçdaroğlu'nun "Yüzüne söyleyemediklerini başkası aracılığı ile söyletiyor" olarak da yorumlandı.

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